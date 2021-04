Vous n'aimez pas capturer les Pokémon ? Peut-être que les prendre en photo pourrait vous satisfaire. C'est ce que propose l'addictif New Pokémon Snap, en exclusivité sur Nintendo Switch.

En 1999, les propriétaires de la Nintendo 64 découvraient Pokémon Snap, une expérience étonnante qui offrait un nouveau visage à la célèbre franchise. Il n’était plus question de combattre et capturer des Pokémon, mais de les prendre en photos avec rien d’autre que de la bienveillance. Plus de 20 ans plus tard, Nintendo retente l’expérience sur Nintendo Switch, en collaboration avec Bandai Namco. La firme japonaise a des raisons de pousser le concept, puisque les Pokémon sont toujours aussi célèbres malgré le poids des années.

New Pokémon Snap prend la forme d’un safari virtuel, une suite de parcours qui demandent aux joueuses et aux joueurs de scruter les environs en quête des meilleurs clichés. La formule est simple, le plaisir immédiat et le remplissage de son album addictif. New Pokémon Snap peut carrément plaire aux personnes qui ont perdu de l’intérêt pour la saga Pokémon ou qui n’en auraient jamais vraiment eu — c’est mon cas.

New Pokémon Snap est un parc d’attractions

Sur le papier, tout porte à croire que New Pokémon Snap devient vite répétitif. C’est à la fois vrai et faux. L’exclusivité Nintendo Switch ne peut échapper au sentiment de redite qui émane des niveaux que l’on doit parfois refaire plusieurs fois pour faire grimper son score et faire avancer le semblant d’histoire (spoiler : aider un énième professeur à enquêter sur un phénomène étrange). D’autant que les différents trajets sont dirigés, comme si on était installé dans un manège. New Pokémon Snap prend quand même soin de faire évoluer les environnements au fur et à mesure de la progression. Le parcours pourra révéler de nouveaux moments à immortaliser et/ou s’effectuer de nuit.

Le feel good game qui fait un bien fou en 2021

Dans sa quête de la meilleure note régie par des critères établis par le fameux professeur Miroir (pose, taille du Pokémon, cadrage…), l’apprenti photographe dispose de plusieurs outils. Il y a un scanner pour révéler des éléments secrets ou encore un gadget musical pour faire danser les Pokémon. Mais le meilleur objet est sans conteste cette pomme qui a l’air tellement appétissante. On peut en lancer à l’envi vers les Pokémon, afin d’attirer vers soi ceux qui en mangent (oui, Pikachu en raffole). Vous allez vite aimer remplir les décors de ce fruit, priant pour que cela provoque une réaction en chaîne positive pour le reste de votre aventure. Il y a même un aspect cruel, puisqu’on pourra réveiller une créature endormie en visant très bien.

Derrière son gameplay accessible, New Pokémon Snap cache un véritable écosystème. C’est lui qui donne envie de refaire les différents niveaux, à scruter dans les moindres détails pour distinguer un élément qui nous aurait échappé. Le jeu récompense l’observation et, naturellement, celles et ceux qui ont le sens du cadre. Fort heureusement, New Pokémon Snap dispose d’un sélecteur automatique des meilleures photos à faire noter par le professeur (une seule par Pokémon à chaque trajet).

Il n’est donc pas nécessaire d’être un excellent photographe pour s’épanouir, même si l’obtention d’étoiles de platine sera plus compliquée. De toute façon, personne ne jugera vos photos (sauf si vous décidez d’en partager en ligne, avec filtre, bien entendu) et chacun aura le loisir d’avancer à son rythme. Dans New Pokémon Snap, il n’y a pas vraiment de place pour l’échec. On est clairement dans le feel good game qui fait un bien fou en 2021.

D’autant que New Pokémon Snap est très joli. Les environnements fermés permettent aux développeurs d’y mettre beaucoup de vie. Attendez-vous à voir des Pokémon qui courent à vive allure, des oiseaux qui volent, des poissons qui nagent et des bestioles qui interagissent comme si vous faisiez partie de leur monde. C’est toute la beauté de New Pokémon Snap : faire naître une sorte de parc d’attractions devant nos yeux ébahis, où chaque espèce a ses petites habitudes. Charge à vous de ne pas en manquer une seule miette pour remplir votre collection. S’il bouleverse les habitudes, New Pokémon Snap reste un jeu Pokémon comme les autres. Lire : il faut toujours capturer, d’une manière ou d’une autre.

En bref New Pokémon Snap Note indicative : 4/5 Il faut prendre New Pokémon Snap pour ce qu’il est, à savoir la suite d’un jeu qui demande simplement de prendre des photos. Le gameplay est nécessairement limité mais l’expérience se construit grâce à un écosystème accueillant et cohérent, où chaque créature croisée a sa place. New Pokémon Snap arrive surtout à point nommé, en cette année 2021 où le bout du tunnel paraît encore bien loin. Pour une petite bouffée d’air frais qui fait du bien, même pour un court safari de quelques minutes, on y reviendra sans déplaisir. Top Joli et accueillant

Joli et accueillant Les décors fourmillent de vie

Les décors fourmillent de vie Un côté addictif Bof Concept nécessairement limité

Concept nécessairement limité Temps de chargement un peu longs

Temps de chargement un peu longs Tous ces Pokémon qui n'aiment pas les pommes

Crédit photo de la une : Capture Switch Signaler une erreur dans le texte

