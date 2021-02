Des joueurs très passionnés sont parvenus à déterrer un jeu Nintendo 64 inédit. Baptisé Dinosaur Planet, il a établi les bases de Star Fox Adventures, l'excellent jeu sorti sur GameCube.

« Préserver l’héritage de Nintendo », peut-on lire en description du compte Twitter baptisé Forest of Illusion. Dans un tweet publié le 20 février, ce collectif de joueurs passionnés par l’histoire des jeux vidéo partage, avec fierté, une copie de Dinosaur Planet. Il s’agit d’un jeu annulé, imaginé par le studio Rare et qui devait sortir sur Nintendo 64. Les fans de Nintendo ne le savent peut-être pas, mais Dinosaur Planet a servi d’ancêtre pour Star Fox Adventures, production très appréciée de la GameCube.

Forest of Illusion explique avoir mis la main sur un disque contenant une copie de Dinosaur Planet grâce à un collectionneur suédois. « Les fichiers du disque indiquent une version datant du 1er décembre 2000. Il semblerait que ce soit une version très avancée du jeu, ce qui est bien, mais il va falloir quelques rafistolages pour qu’il soit jouable en entier », précise-t-il.

Today we have released Dinosaur Planet by Rare for Nintendo 64. The development was halted and moved to the GameCube, where it was then released as Star Fox Adventures. Enjoy ! (More info in this thread). Link to the dump :https://t.co/gQGGcU4vJK pic.twitter.com/Orub7RU3fa — Forest of Illusion (@forestillusion) February 20, 2021

Un trésor de la Nintendo 64 déniché par des passionnés

C’est un véritable petit trésor que vient de dénicher Forest of Illusion. Annoncé à l’occasion de l’E3 2000 — plus grand salon de jeux vidéo au monde –, Dinosaur Planet devait être une nouvelle licence et accompagnait les derniers mois de la Nintendo 64. Finalement, Nintendo a décidé d’abandonner ce projet et de se servir de ses fondations pour le rattacher à sa licence Star Fox (des jeux de tir prenant place dans des vaisseaux). Dinosaur Planet est alors devenu Star Fox Adventures, un spin-off inscrit dans le genre action/aventure et dont certaines mécaniques rappellent les Zelda. Il est sorti en 2002, en exclusivité sur GameCube.

Selon les précisions apportées par Nintendo Life le 23 février, c’est Shigeru Miyamoto, père de Mario, Donkey Kong, Zelda ou encore Star Fox, qui aurait suggéré à Rare et Nintendo de transformer le projet Dinosaur Planet en un dérivé de Star Fox. « Bien sûr, nous étions déçus de devoir changer Dinosaur Planet puisque nous y étions très attachés, mais on voyait aussi le potentiel d’une association avec la marque Star Fox », explique Phil Tossell, ingénieur logiciel chez Rare ayant travaillé sur le jeu.

L’intéressé ne peut réfuter les comparaisons avec The Legend of Zelda : Ocarina of Time, l’un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Il indique : « Quand nous avons commencé à travailler sur Dinosaur Planet, Zelda n’était pas encore disponible, le jeu était donc différent. Mais quand Zelda est sorti, je pense que les développeurs ont été impressionnés et, sur bien des points, nous avons repris certaines mécaniques. Le problème était que nous étions une petite équipe pour travailler sur Star Fox Adventures, en comparaison d’un Zelda (…). Je ne pense pas qu’on pourrait faire un jeu aussi ambitieux avec une si petite équipe aujourd’hui. »

La version de Dinosaur Planet récupérée par Forest of Illusion n’est pas tout à fait complète et comporte plusieurs bugs qu’il sera peut-être impossible à éliminer. « Actuellement, le jeu ne tournera à 100 % sur aucun émulateur. Attendez-vous à des problèmes graphiques avec les ombres et les lumières, et quelques ralentissements », précise le collectif. Il n’empêche, ce vestige donne un bel aperçu des bases qui ont permis à Nintendo de lancer Star Fox Adventures, qui fut le dernier gros jeu de son association avec Rare — acquis par Microsoft.

