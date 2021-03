Falcon et le Soldat de l'Hiver met en scène les aventures de deux héros bien connus du MCU. Après WandaVision, c'est donc la deuxième série Disney+ des studios Marvel à voir le jour et elle est disponible dès ce vendredi. Voici tous les moyens de la regarder.

La sitcom WandaVision s’est clôturée le vendredi 5 mars dernier après neuf épisodes. Mais Disney+ tient une bonne cadence et propose — seulement deux semaines après — déjà du nouveau contenu lié à l’univers Marvel avec sa nouvelle série Falcon et le Soldat de l’Hiver. On y retrouve Sam (Anthony Mackie) et Buckey (Sebastian Stan) juste après les événements de Avengers : Endgame.

Si vous voulez être au point avant de vous lancer dans la série, nous vous conseillons une petite liste de films à regarder au préalable.

La série propose six épisodes de 60 minutes. L’occasion pour les téléspectateurs d’apercevoir un duo de superhéros que l’on n’a jamais aperçu travailler ensemble à l’écran. Tout les oppose, mais ils ont en commun leur amitié avec Steve Rogers, alias Captain America. Sam possédant maintenant le célèbre bouclier fait de vibranium, il devra faire équipe avec Buckey pour faire face à une nouvelle menace, nommée Smashflagers et menée par un mystérieux homme masqué. L’action semble au rendez-vous, à en juger le dernier trailer de Falcon et le Soldat de l’Hiver, un ton donc plus classique et qui tranche net avec l’esprit de la série WandaVision.

Comment regarder Falcon & le Soldat de l’Hiver ?

Depuis ce vendredi 19 mars 2021, le premier des six épisodes est disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Par la suite, un épisode sera mis en ligne chaque semaine, pour un épisode final prévu le 23 avril 2021.

En France, il existe différentes offres pour les voir.

Avec Disney+

L’abonnement Disney+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros à l’année, sans engagement. Le prix a légèrement augmenté depuis l’ajout de la catégorie Star, laquelle a tout de même le mérite d’ajouter une grande variété de contenus sur la plateforme de streaming.

Avec Canal+

Canal+ propose de nombreuses offres qui intègrent un abonnement Disney+. Le premier prix commence à 24,99 euros par mois via une série limitée, qui engage pendant deux ans. Si vous n’êtes pas intéressé que par Disney+, on vous recommande le pack Cine Series+ avec en plus un abonnement Netflix et OCS pour 35,99 euros par mois.

Avec votre opérateur (Free, Orange)

Disney+ est disponible sur les box TV de certains fournisseurs d’accès à Internet, comme Orange sur ses forfaits fibre et ADSL via sa chaîne 68 où il est possible directement de s’inscrire à la plateforme par ce biais.

D’autres, comme Free, proposent directement une offre liée à ses abonnements Fibre/ADSL. Cela concerne plus particulièrement la FreeBox Pop et la FreeBox Delta, où toute souscription pour l’une ou l’autre offrira un abonnement Disney+ offert pendant 6 mois.

