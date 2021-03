À partir du vendredi 19 mars, Disney+ diffuse la deuxième série du Marvel Cinematic Universe. Après WandaVision, on pourra regarder Falcon et le Soldat de l'Hiver. Comme toujours avec Marvel, il vaut mieux avoir vu certains films pour en profiter au maximum.

Disney+ a démarré l’année 2021 avec la diffusion de WandaVision, la toute première série du service de vidéo à la demande par abonnement intégrée au Marvel Cinematic Universe (MCU). Elle a permis aux fans de retrouver les super-héros dans un format inédit, qui laisse plus de place à la narration et au développement. Mais à peine sommes-nous remis des aventures de Wanda Maximoff que, déjà, une deuxième série va être diffusée sur la plateforme de SVOD. À compter du 19 mars, c’est Falcon et le Soldat de l’Hiver qui reprend le flambeau.

Comme Falcon et le Soldat de l’Hiver est une pièce de plus dans un immense puzzle, se lancer dans le visionnage sans n’avoir rien vu du MCU n’est clairement pas une bonne idée. À l’instar de WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver se déroule après Avengers : Endgame et fera écho à des événements qui ont été montrés dans certains films sortis ces dernières années. On rappelle que la série se concentre sur le duo formé par Falcon et le Soldat de l’Hiver, chargés de prendre la relève de Captain America.

Pour vous préparer au mieux à la série, on a sélectionné les cinq films qui nous semblent indispensables avant de lancer le premier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver. Notre liste est garantie sans spoiler.

Les cinq films à voir pour se lancer sereinement dans Falcon et le Soldat de l’Hiver

Captain America : First Avenger (2011)

Falcon et le Soldat de l’Hiver sera étroitement lié au personnage de Captain America. Il est le liant entre Sam Wilson (Falcon) et Bucky Barnes (le Soldat de l’Hiver). On fait la connaissance de Bucky dès le premier film Captain America, qui se déroule pendant la Seconde guerre mondiale. Il est le meilleur ami de Steve Rogers, candidat à un programme qui va le transformer en super soldat. On comprend très vite que les deux personnages sont très, très proches.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Propulsé dans le présent après un long sommeil, Captain America découvre le monde moderne. Il se fait aussi un nouvel ami en la personne de Sam Wilson, un vétéran qui anime un groupe de soutien pour les anciens soldats. Il va vite se révéler en allié précieux pour Captain America, qui doit ramener sur le droit chemin Bucky Barnes, qu’il croyait disparu, et lever le voile sur une conspiration touchant le S.H.I.E.L.D.. Dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver, on fait aussi la connaissance de Sharon Carter, nièce de Peggy Carter — le grand amour de Steve Rogers. Elle sera dans la série.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Captain America : Civil War (2016)

Captain America : Civil War n’est pas le film le plus riche en développement pour Sam Wilson et Buck Barnes, qui joignent bien évidemment la cause de Captain America dans son conflit avec Tony Stark/Iron Man. Une preuve de plus de leur loyauté envers le super-héros. Captain America : Civil War intègre aussi pour la première fois l’antagoniste Helmut Zemo, que l’on retrouvera dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

Disponible sur Disney+ ? Oui.

Avengers : Infinity War (2018)

Avengers : Infinity War est assurément le film le plus dispensable de notre guide. Mais il est indissociable de sa suite baptisée Avengers : Endgame. Il renseigne par exemple sur le destin de Falcon et du Soldat de l’Hiver à l’issue du premier affrontement — riche en conséquences — avec Thanos.

Disponible sur Disney+ ? Non.

Avengers : Endgame (2020)

S’il a clôturé un chapitre entier ayant duré plusieurs années, Avengers : Endgame est aussi le point de départ de toutes les productions Marvel à venir. Falcon et le Soldat de l’Hiver n’échappe pas à cette règle : la série devrait nous raconter ce qu’il se passe après que Captain America ait confié son bouclier à Sam, le choisissant comme héritier plutôt que son meilleur ami de toujours. En sera-t-il digne ? On devrait le découvrir très vite. On se demande aussi comment Bucky va être traité, lui qui a connu plusieurs longues ellipses dans son existence depuis sa naissance au début du XXème siècle.

Disponible sur Disney+ ? Non.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Crédit photo de la une : Disney+ Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo