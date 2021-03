Alors que la possibilité d'un nouveau confinement est envisagée, Sony poursuit son initiative Play at Home. Pendant le printemps, les propriétaires de PS4 et PS5 pourront récupérer gratuitement dix jeux. Parmi eux, il y a l'excellent Horizon Zero Dawn.

Sony n’en a pas terminé avec son initiative Play at Home. Relancée il y a quelques semaines, elle permet aux propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5 de récupérer gratuitement des jeux (sans avoir besoin d’un abonnement PlayStation Plus), comme c’est le cas en ce moment avec Ratchet & Clank. Dans un communiqué publié le 17 mars sur son blog, le constructeur a présenté les nouveaux bonus qui seront accordés aux concernés. Pendant le printemps, ce ne sont pas moins de dix jeux qui vont être offerts, dont l’excellent Horizon Zero Dawn.

Sony s’est rapproché de ses partenaires indépendants pour offrir une large sélection, à partir du 26 mars. C’est plutôt malin de la part de la multinationale, puisque certains joueurs auront l’occasion de découvrir des expériences qu’ils n’auraient peut-être pas achetées en temps normal.

Sony continue de gâter les joueurs de PS4 et PS5

À partir du 26 mars (et jusqu’au 23 avril), on pourra donc récupérer Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast. Dans cette liste, on retiendra surtout Abzû, véritable voyage sous-marin contemplatif ; The Witness, qui donnera du fil à retordre aux amateurs d’énigmes (il y en a plus de 500 à résoudre, disséminées sur une île remplie de mystères) ; ou encore Rez Infinite, remake du jeu musical culte à ne pas manquer.

À noter que Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper et Paper Beast nécessitent un casque PlayStation VR.

Bien évidemment, le gros morceau se nomme Horizon Zero Dawn, jeu d’action-aventure d’abord sorti exclusivement sur PS4 (avant de bénéficier d’un portage sur PC). Dans un univers mélangeant technologies de pointe et nature luxuriante (une sorte de Préhistoire du futur), on suit les tribulations d’Aloy, héroïne qui cherche à trouver sa place. Développé par Guerrilla Games, Horizon Zero Dawn est l’un des meilleurs jeux de la PS4. Il s’appuie sur des graphismes inouïs (surtout si vous avez un téléviseur HDR), un gameplay varié et un contenu à la hauteur. Une suite, intitulée Horizon Forbidden West, est attendue pour cette année sur PS4 et PS5.

Il faudra patienter jusqu’au 20 avril pour télécharger Horizon Zero Dawn. Point à souligner : il s’agit de la Complete Edition, qui réunit le contenu de base et l’extension The Frozen Wilds.

