Sony relance son programme Play At Home, qui permet aux propriétaires de ses consoles de récupérer des jeux gratuitement. Cette semaine, c'est l'excellent Ratchet & Clank qui est proposé.

En 2020, alors que le monde apprenait à vivre avec le coronavirus, Sony lançait Play At Home, une initiative permettant aux propriétaires d’une PS4 de récupérer des jeux gratuitement. À l’époque, Sony voulait que « la communauté PlayStation puisse continuer à se divertir depuis son domicile ». Un peu moins d’un an plus tard, la situation sanitaire ne s’est pas encore suffisamment améliorée pour que l’on puisse retrouver une pleine liberté. Par conséquent, la multinationale propose à nouveau son Play At Home, a-t-elle annoncé le 23 février.

« Cette année, nous voulions aller encore plus loin. Pour ce faire, nous avons préparé une liste de jeux gratuits et d’offres de divertissement pour les membres de notre communauté PlayStation, et nous espérons que cela rendra les prochains mois plus agréables et plus amusants », indique Sony. À partir du 2 mars, il sera possible de récupérer gratuitement l’excellent Ratchet & Clank — normalement vendu 19,99 euros.

Pourquoi il ne faut pas passer à côté de Ratchet & Clank sur PS4

Le film d’animation Le jeu Ratchet & Clank accompagnait la sortie d’un film d’animation éponyme. Spoiler : il est raté.

Faux reboot de la saga imaginée par Insomniac Games, studio à qui l’on doit les excellentes adaptations de Spider-Man sur PS4 et PS5, Ratchet & Clank se hisse sans problème parmi les meilleurs titres du catalogue de la console. Pour commencer, les graphismes sont tout simplement éblouissants, à tel point que l’on se croirait devant un film d’animation où on serait le héros. On louera tout autant la variété des environnements traversés, les animations d’une précision chirurgicale ou encore les effets de lumière très, très réussis (surtout avec le HDR). À sa sortie en 2016, Ratchet & Clank postulait pour le prix de la vitrine technologique de l’année.

Côté gameplay, Insomniac Games n’a pas voulu trahir sa licence née sur PlayStation 2. On retrouve toujours ce savant mélange entre phases de tir à la troisième personne au rythme effréné et séquences de plateforme pour souffler un petit peu.

Ratchet, le personnage principal, est équipé d’un arsenal loufoque et varié qui va du lance-flamme au groovitron, un gadget qui fait littéralement danser les ennemis sur un air de disco. L’aventure, bon enfant et au scénario vite oublié, ne manque jamais d’humour. En revanche, il ne faut pas croire qu’elle sera de tout repos : certains ennemis présentent une résistance certaine tandis qu’il faut savoir jongler entre les armes pour s’en sortir. Il est par ailleurs nécessaire de surveiller ses munitions, dont les stocks sont loin d’être illimités (comme ceux de la PS5).

Il vous faudra une petite dizaine d’heures pour voir le bout de l’aventure principale de Ratchet & Clank. Mais le jeu propose aussi des défis pour celles et ceux qui aimeraient prolonger le plaisir et patienter jusqu’à Ratchet & Clank : Rift Apart, futur épisode qui sera disponible le 11 juin sur PlayStation 5 et qui promet d’être encore plus ébouriffant, visuellement parlant.

Comment obtenir Ratchet & Clank gratuitement ?

Pour obtenir Ratchet & Clank sans rien payer, il suffit de se rendre sur le PlayStation Store du 2 mars au 1er avril. Une fois ajouté à la bibliothèque, il sera vôtre pour toujours. Le titre est rétrocompatible avec la PlayStation 5 (il fait même partie de la PlayStation Plus Collection, pour les abonnés au service payant de Sony).

