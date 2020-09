Plusieurs jeux de la PS5 étaient jusqu'ici considérés comme de « vraies exclusivités ». En réalité, on pourra en acquérir sur d'autres plateformes.

Exclusivité, exclusivité temporaire, exclusivité console… Sony et Microsoft savent jouer sur les mots lorsqu’il est question de mettre en avant leur catalogue de jeux vidéo. Au point qu’il devient parfois compliqué de s’y retrouver. Jusqu’à aujourd’hui, Sony était très clair sur le sujet et promettait des exclusivités PS5 dès la sortie de la console. Le positionnement a un peu changé, à en juger par un récapitulatif publié sur le PlayStation Blog le 16 septembre.

« Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Horizon Forbidden West arriveront également sur PS4 », indique Sony dans son communiqué. Cela veut dire qu’on ne sera pas obligé d’acquérir une PS5 pour profiter de ces productions que l’on pensait jusqu’ici exclusives. La firme nippone justifie ce changement de paradigme par la volonté d’assurer une transition plus douce depuis la PS4. « Les versions numériques de ces jeux sur PS4 pourront être gratuitement transférées sur les deux consoles PS5, et il en va de même pour les versions physiques », promet, en prime, Sony.

La PS5 aura moins de vraies exclusivités au lancement

Bien évidemment, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure (tous deux attendus pour le 19 novembre) et Horizon Forbidden West (prévu pour beaucoup plus tard) restent des exclusivités dans le sens PlayStation du terme. Mais, à l’instar de Microsoft, Sony n’obligera pas les joueurs de sa communauté à franchir le cap tout de suite. C’est un joli geste de la part du constructeur, d’autant qu’il n’y aura pas de PS5 pour tout le monde ces mois prochains.

Revers de la médaille : le catalogue de lancement de la PS5 perd en attrait, à partir du moment où on peut retrouver les jeux ailleurs. Jugez plutôt avec les titres édités par Sony :

PS4 PS5 Astro’s Playroom ❌ ✅ Demon’s Souls ❌ ✅ Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ✅ ✅ Destruction All Stars ❌ ✅ Sackboy A Big Adventure ✅ ✅

Concernant Demon’s Souls, si une bande-annonce mentionnait une arrivée plus tard sur les autres consoles et sur PC, il s’agissait d’une erreur selon les informations de Kotaku. Interrogé par Numerama, PlayStation France a pu nous le confirmer et le RPG sera disponible uniquement sur PS5. Ce ne sera pas le cas de Godfall, qui sera également proposé aux joueurs PC (dès le 12 novembre).

Godfall is officially launching on November 12 for the PlayStation 5 & PC via Epic Games Store ! Pre-order now on PC : https://t.co/o1sL8fJ9g6#PS5 pre-orders coming soon ! pic.twitter.com/BdDKp4z4kM — Godfall (@PlayGodfall) September 16, 2020

À propos de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Horizon Forbidden West, Sony rappelle quand même qu’ils ont été conçus pour tirer profit de la puissance de la PS5 et des spécificités de la manette DualSense. Sur PS4, ils seront donc un peu moins bien.

On termine par évoquer le cas Final Fantasy XVI, qui a ouvert le showcase avec une bande-annonce impressionnante. Certains s’attendent à une vraie exclusivité ? La vidéo disponible sur la chaîne de Square Enix semble indiquer le contraire. À la fin, on peut lire « qu’il ne sera pas disponible sur les autres plateformes pendant une durée limitée après la sortie sur PS5 ». Il s’agit donc sans doute d’une exclusivité temporaire.

