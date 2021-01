Samsung a lancé, il y a quelques mois, la Galaxy Tab S7+ qui a tout pour plaire. Elle est devenue notre compagnon idéal pour jouer au sein de l'écosystème Xbox.

Sur le marché des tablettes, les experts de la tech ont coutume de dire qu’il y a les iPad d’Apple… et les autres. La concurrence sous Android a du mal à rivaliser avec les produits de la firme de Cupertino, dont le suivi et la qualité logiciels suscitent rarement le regret de l’achat. En prime, la gamme est toujours accessible à toutes les bourses : l’iPad constitue un excellent rapport qualité/prix, l’iPad Air est un bon intermédiaire et l’iPad Pro peut devenir un vrai outil de productivité. Dans le camp d’en face, il n’y a guère que Samsung pour proposer des produits de bonne facture.

En 2020, Samsung a décidé de lancer un vrai challenger pour l’iPad Pro : la Galaxy Tab S7+. On retient le modèle « + » comme un argument inédit sur le marché : un écran AMOLED, comme en profitent ses téléphones haut de gamme depuis plusieurs années. Autre point qui pourrait séduire : tablette Android oblige, la Tab S7+ est compatible avec le Xbox Game Pass de Microsoft — ainsi que le Remote Play (accès à distance à sa console). Cela en fait un possible produit de divertissement ultime, si on ajoute les applications de streaming disponibles sur le Google Play Store (Disney+, YouTube, Netflix…).

À lire : Xbox Game Pass : tout savoir sur le service de jeux vidéo par abonnement

L’écran de la Galaxy Tab S7+ est simplement magnifique

Une tablette puissante La Galaxy Tab S7 embarque un processeur Snapdragon 865+, soutenu par 6 ou 8 Go de RAM. En somme, la puissance est au rendez-vous. En option, on peut choisir un modèle compatible 5G.

Difficile de ne pas tomber amoureux de l’écran de la Galaxy Tab S7+. La technologie a suffisamment fait ses preuves, que ce soit dans les petits (les smartphones) ou les grands formats (télévisions). Avec sa diagonale de 12,4 pouces au ratio 16:10 (plus allongé) et sa densité de pixels élevée (2800 x 1752 pixels), la Galaxy Tab S7+ offre une surface d’affichage plus que confortable pour regarder un film ou jouer sur le pouce (sans oublier la densité de pixels pour faciliter la lecture, même des petits textes). La technologie OLED vient ajouter ses bienfaits : des noirs vraiment noirs (oubliez les bandes grisâtres sur Netflix), des couleurs parfaites et des angles de vision irréprochables (un plus pour en profiter à plusieurs). On ajoute un taux de rafraîchissement de 120 Hz (gare à l’autonomie) et la compatibilité HDR10+ pour obtenir la tablette offrant le meilleur spectacle visuel en 2021. Meilleur que l’iPad Pro, donc.

Dans les paramètres, on peut régler l’affichage, opter pour un rendu « Vif » ou « Naturel » ou encore gérer la balance des blancs. On conseillera l’option « Naturel » pour les films et les séries et, éventuellement, « Vif » pour les jeux vidéo. On trouve même un mode qui optimise automatiquement l’image en jouant sur les couleurs dans certaines applications compatibles (myCanal, Netflix, YouTube…). Ce qu’il faut retenir : la surface d’affichage — 12,4 pouces, pour rappel –, couplée à la technologie OLED, offre un spectacle visuel ébouriffant (supérieur à des téléviseurs LCD). Le piqué est inouï et les contrastes sont parfaits. Seule la puissance lumineuse apparaît un tantinet en retrait du reste — le défaut de l’OLED. Par ailleurs, la Galaxy Tab S7+ est sujette aux reflets.

Un spectacle visuel ébouriffant

Tablette haut de gamme oblige, la Galaxy Tab S7+ est compatible avec le format Dolby Atmos, que ce soit pour les films ou les jeux vidéo, grâce à ses quatre haut-parleurs signés AKG. Sur cette caractéristique, un iPad Pro va un peu plus loin en termes de puissance et de remplissage de la scène sonore. Le rendu proposé par la Galaxy Tab S7+ est globalement équilibré, mais peine à offrir une amplitude suffisante. La présence de quatre haut-parleurs permet quand même d’assurer un placement des effets précis (un vrai plus pour le Dolby Atmos). Si jamais les performances acoustiques ne vous convainquent pas, vous pourrez toujours investir dans un casque audio haut de gamme (attention, il n’y a pas de port jack).

La meilleure amie du Xbox Game Pass

Quid de l’autonomie ? Malgré une grosse batterie de 10 090 mAh, la Galaxy Tab S7+ ne dépasse pas les 15 heures d’autonomie. Ce sera encore moins si vous passez votre temps à jouer.

À la fin de l’année 2020, Microsoft a décidé d’intégrer sa technologie de cloud gaming à son Xbox Game Pass. Cette association lui permet de proposer son catalogue de jeux vidéo disponibles par abonnement aux utilisateurs Android, qu’ils évoluent sur un smartphone et/ou une tablette. De par ses qualités techniques intrinsèques, la Galaxy Tab S7+ se présente comme une vitrine pour le service de Microsoft. Il n’est pas uniquement question de la qualité d’image et de son, mais aussi de la surface d’affichage. Si la possibilité de jouer à des jeux Xbox sur un smartphone reste appréciable, force est de reconnaître que certaines expériences sont moins adaptées que d’autres à un petit écran.

Par exemple, les titres composés de nombreux textes à lire — comme The Witcher 3 — sont bien plus à leur avantage sur un grand écran. Avec ses 12,4 pouces, la Galaxy Tab S7+ n’a pas ce problème, même si on perd un peu l’argument nomade. Avec ses dimensions et sa faible épaisseur (185 x 285 x 5.7 mm), la tablette de Samsung peut se glisser facilement dans un sac. Mais elle reste un gros produit quand il faut la transporter, avec des mensurations proches d’un PC portable. L’un des cas d’usages sédentaires intéressants pour la Galaxy Tab S7+ est le suivant : libérer le téléviseur principal, tout en continuant à jouer à ses jeux. Sur ce point, l’application Xbox inclut la fonctionnalité accès à distance. Elle offre l’opportunité de profiter des jeux installés sur sa console en streaming (seule condition : il faut une bonne connexion internet).

Bien évidemment, la Galaxy Tab S7+ est compatible avec la manette officielle Xbox, y compris la dernière version — celle livrée avec la Xbox Series S et la Xbox Series X. L’accessoire se connecte en Bluetooth en deux temps trois mouvements (suivez notre guide). Mieux, en appuyant sur le bouton principal (celui qui s’illumine en blanc), vous lancerez directement l’application Xbox Game Pass. C’est intuitif, sachant que l’ergonomie a été pensée pour la manette : on peut naviguer dans les différents menus avec le stick analogique gauche ou la croix directionnelle. On gardera à l’esprit qu’il s’agit encore d’une fonctionnalité en bêta, susceptible d’être copieusement améliorée dans les mois à venir. En l’état, les bases sont très, très solides et il n’y a pas meilleur support que la Galaxy Tab S7+ pour en profiter.

Crédit photo de la une : Maxime Claudel pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo