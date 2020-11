La cérémonie des The Game Awards 2020 couronnera le jeu de l'année au mois de décembre. On connaît désormais les grands favoris, parmi lesquels figurent The Last of Us Part II ou encore Hades.

Le 10 décembre prochain, les fans de jeux vidéo ont rendez-vous avec la cérémonie des The Game Awards 2020, équivalent des Oscars du jeu vidéo. Qui succèdera à Sekiro : Shadows Die Twice ? Le gagnant se trouve dans cette liste mêlant jeux attendus et surprises : Animal Crossing : New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us Part II.

Avec dix nominations, le grand favori de cette édition se nomme The Last of Us Part II, exclusivité PS4 développée par Naughty Dog. Étonnamment, son plus grand concurrent n’est autre qu’Hades, l’indé capable de s’inviter à la cour des grands avec ses qualités indéniables : il a obtenu neuf citations. On remarquera l’absence de Cyberpunk 2077, en raison de sa sortie trop tardive. Il sera sans doute présent l’an prochain.

À l’occasion de l’annonce de ces nominations, on a décidé de deviner les gagnants des principales catégories. Voici nos pronostics.

On devine les gagnants des The Game Awards 2020

Jeu de l’année

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Doom Eternal (88) ;

Final Fantasy VII Remake (87) ;

The Last of Us Part II (93) ;

; Ghost of Tsushima (83) ;

Animal Crossing : New Horizons (90) ;

Hades (93).

Quand on regarde cette sélection, on peut voir que les organisateurs ont opté pour la variété. Dans le lot, on retrouve l’épisode majuscule d’une saga phare (Doom Eternal), un remake ultra attendu qui n’a pas déçu (Final Fantasy VII Remake), un phénomène social (Animal Crossing : New Horizons), un succès commercial surprise (Ghost of Tsushima), un classique instantané (Hades) et la suite d’un des jeux les plus marquants de ces dernières années (The Last of Us Part II).

Objectivement, The Last of Us Part II et Hades, qui ont tous deux obtenu la note de 5/5 sur Numerama (eh oui, on a du flair), se détachent du lot. Il s’agit ensuite de récompenser soit la maîtrise narrative soit l’originalité dans un écrin de velours. Au regard des immenses attentes qu’il a suscitées et du résultat final, le titre de Naughty Dog mérite son statut de GOTY.

Meilleure réalisation

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Ghost of Tsushima (83) ;

Final Fantasy VII Remake (87) ;

Hades (93) ;

Half-Life : Alyx (93) ;

; The Last of Us Part II (93).

En termes de réalisation, on a décidé de sacrer Half-Life : Alyx, tout simplement parce qu’il s’agit de la meilleure vitrine technique et technologique pour la réalité virtuelle. Les fans de la franchise espéraient sans doute un épisode standard de la part de Valve. La firme américaine surprend avec une expérience immersive très, très aboutie. À lui seul, le jeu pourrait presque justifier l’acquisition d’un casque.

Meilleure narration

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

13 Sentinels : Aegis Rim (86) ;

Ghost of Tsushima (83) ;

The Last of Us Part II (93) ;

Hades (93) ;

Final Fantasy VII Remake (87).

Sur le terrain de la narration, il y a The Last of Us Part II et les autres — que ce soit dans les thématiques abordées, les moments poignants ou les rebondissements. Derrière sa simpliste histoire de revanche, Naughty Dogt parvient à détacher des séquences vraiment fortes, portées par des personnages profitant d’une écriture juste. Spoiler : les larmes peuvent couler.

Meilleure direction artistique

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Final Fantasy VII Remake (87) ;

Ghost of Tsushima (83) ;

Hades (93) ;

; The Last of Us Part II (93) ;

Ori and the Will of the Wisps (90).

On aurait pu élire l’époustouflant Ori and the Will of the Wisps, sauf qu’il s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur. À la place, on lui préfère Hades. Il suffit de regarder quelques captures d’écran pour apprécier l’immense travail abattu par Supergiant Games. Les développeurs proposent une relecture très inspirée de la mythologie grecque, avec un casting de Dieux au charisme immense. Hades est joli, coloré, détaillé et rempli d’effets visuels. Un vrai bonheur pour les yeux.

Meilleure bande son

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Doom Eternal (88) ;

Final Fantasy VII Remake (87) ;

Hades (93) ;

Ori and the Will of the Wisps (90) ;

The Last of Us Part II (93).

Qui peut se targuer de proposer un cover acoustique touchant de la chanson Take On Me de a-ha ? The Last of Us Part II. Tout est dit.

Meilleur jeu en constante évolution

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Apex Legends (88) ;

Destiny 2 (85) ;

Call of Duty : Warzone (79) ;

Fortnite (81) ;

; No Man’s Sky (71).

Il fallait bien mettre Fortnite quelque part, et personne ne pourra dire que c’est immérité. Ces derniers mois, la firme américaine a transformé son jeu en véritable plateforme de divertissement : concerts de Travis Scott, diffusion du film Batman Begins, accès en avant-première à une bande-annonce de Tenet… Fortnite est aujourd’hui bien plus qu’un jeu vidéo inscrit dans le genre Battle Royale.

Meilleur jeu indépendant

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Carrion (75) ;

Fall Guys : Ultimate Knockout (81) ;

Hades (93) ;

; Spelunky 2 (87) ;

Spiritfarer (82).

À défaut d’être le jeu de l’année, Hades est le meilleur jeu indépendant de 2020. Et c’est déjà une belle victoire.

Meilleur jeu d’action

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Doom Eternal (88) ;

Hades (93) ;

Half-Life : Alyx (93) ;

Nioh 2 (85) ;

Streets of Rage 4 (82).

Après un reboot un peu tendre, id Software propose Doom Eternal, la nouvelle référence des fast-FPS — des jeux de tir tellement frénétiques que s’arrêter de bouger conduit à une morte certaine. Entre ses graphismes magnifiques et son gameplay maîtrisé, riche en sensations, Doom Eternal est une pépite.

Meilleur jeu d’action/aventure

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Assassin’s Creed Valhalla (82) ;

Ghost of Tsushima (83) ;

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales (85) ;

Ori and the Will of the Wisps (90) ;

Star Wars Jedi : Fallen Order (80) ;

The Last of Us Part II (93).

La concurrence est rude pour The Last of Us Part II, mais ses rivaux n’atteignent pas son niveau d’excellence. En prime, quand on est le jeu de l’année, on est forcément le meilleur de sa catégorie.

Meilleur jeu multijoueur

Les nommés (avec leur score Metacritic) :

Animal Crossing : New Horizons (90) ;

Among Us (NC) ;

; Call of Duty : Warzone (79) ;

Fall Guys : Ultimate Knockout (81) ;

Valorant (80).

Les jeux orientés multijoueur ont un rôle crucial en ce moment, puisque beaucoup de personnes sont confinés chez eux. Parmi les plus populaires de cette année 2020 figure Among Us, pourtant sorti en 2018. Le principe du jeu rappelle Loup-Garou : il faut dénicher un espion dans des parties rapides et vite addictives.

