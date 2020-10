Sony a levé le voile sur les fonctionnalités multimédias de la PS5. Outre la lecture de Blu-ray UHD, la console servira de portail d'accès à plusieurs applications de streaming. On fait le point.

Contrairement à Microsoft, Sony a intégralement revu sa copie en ce qui concerne l’interface de sa PlayStation 5 — qui sera disponible le 19 novembre en France. Outre l’accès à des fonctionnalités liées au gaming, elle permettra de profiter de nombreux services de streaming. Dans un article publié sur le PlayStation Blog le 22 octobre, la firme nippone a donné des précisions sur l’argument multimédia de sa future console.

On trouvera bien évidemment les incontournables : Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, Twitch, YouTube ou encore OCS. Il y aura aussi le dernier arrivé sur le marché : Disney+. On sera plus étonné de retrouver Apple TV+, le service par abonnement de la firme de Cupertino. Bonne nouvelle, Sony mentionne également myCANAL, absent de l’expérience PS4.

Une expérience multimédia complète sur PS5

Dans l’interface, on retrouvera « un espace exclusivement dédié aux contenus multimédias », situé sur la droite de la partie jeux vidéo pour un accès rapide. On note qu’il n’y aura pas besoin de télécharger chacune des applications, que l’on pourra piloter à l’aide d’un nouveau Centre de contrôle. Bien évidemment, il faudra être titulaire des abonnements payants liés à chacune des plateformes de streaming. En plus de ces films, séries, morceaux de musique et programmes à TV à retrouver au même endroit, la PS5 pourra lire des Blu-ray UHD (dans son édition standard).

Pour garantir une ergonomie optimale, Sony commercialise une télécommande blanche. Elle rassemble les boutons essentiels (volume, croix de navigation, lecture/pause, retour en arrière…) et donne accès à des raccourcis vers Disney+ Netflix, Spotify et YouTube. Elle offre par ailleurs la possibilité de piloter son téléviseur (s’il est compatible) et d’allumer la PS5 (ce qui permettra d’oublier la manette DualSense). Elle est vendue à moins de 30 euros.

Comparaisons des applications de streaming disponibles sur Xbox Series X/S et PS5 :

PlayStation 5 Xbox Series X/S Apple TV+ ✅ ❌ Netflix ✅ ✅ Amazon Prime Video ✅ ✅ Disney+ ✅ ✅ YouTube ✅ ✅ Twitch ✅ ✅ MyCanal ✅ ✅ RMC Sport NC ✅ Spotify ✅ ✅ OCS ✅ ✅

