Sony a dévoilé l'interface de sa future console, la PlayStation 5. Celle-ci arrive avec des fonctionnalités très intéressantes, conçues pour estimer plus finement le temps requis pour boucler une mission ou une activité, ou pour aider à trouver une solution en cas de blocage dans une partie.

Sony a le sens du timing, surtout lorsqu’il s’agit de contrarier l’offensive médiatique de ses rivaux. Alors que se profile en fin d’année une nouvelle guerre des consoles entre la Xbox Series X et la PlayStation 5, le constructeur japonais a décidé ce 15 octobre de donner un avant-goût de l’interface de sa prochaine machine… le jour où sont publiées de nouvelles prises en main de la Xbox Series X.

Que faut-il en retenir ? D’abord, que ce n’est pas forcément l’état final de l’interface, même si à un mois de la commercialisation de la console, l’essentiel est en place. Sony parle en effet encore d’un « environnement de pré-production », d’un « avant-goût » de ce que sera l’expérience utilisateur en dehors des jeux vidéo eux-mêmes. Mais certains points doivent malgré tout être notés.

Temps de jeu et assistance pendant une partie

C’est le cas du suivi d’activité d’un jeu vidéo. Concrètement, Sony propose d’intégrer dans des vignettes une estimation du degré de complétion d’un niveau ou d’une mission, mais aussi une estimation du temps qui est nécessaire pour compléter une activité. Ce qui peut être très utile pour savoir si vous avez le temps de faire une petite partie avant de devoir partir faire des courses ou au travail, par exemple.

Cette option, appelée Activités, « prend la forme de cartes s’affichant dans le centre de contrôle ». Ces cartes « permettent de découvrir de nouvelles opportunités de gameplay, de revenir sur des choses qui vous ont échappé, d’accéder directement à des niveaux ou défis qui vous intéressent, et bien plus ». Elle évite l’écueil de fournir une estimation trop générale d’un jeu (comme : la campagne solo dure 10 heures), mais sous-divise le temps (telle mission prend 20 minutes).

Autre grand élément à noter, une aide pour réussir un objectif que vous n’arrivez pas à atteindre. En somme, une sorte de « walkthrough » dédié, qui peut vous éviter de devoir aller chercher sur YouTube une vidéo explicative ou bien un guide écrit. Sony n’ignore pas que de plus en plus de monde cherche des solutions pour des passages précis dans des jeux, pour récupérer un item ou vaincre un boss.

L’outil proposé par Sony est très pratique, car il s’intègre directement dans un encart dédié sur le téléviseur, à côté du jeu lui-même. Ce service a par ailleurs été pensé pour éviter de gâcher la découverte du jeu, en prenant des précautions sur les spoilers. Seul bémol : ce service s’adresse aux abonnés PlayStation Plus et pas aux autres — ils pourront toutefois se rabattre toujours sur YouTube.

Plus généralement, Sony justifie ces deux évolutions ainsi que toutes les autres dévoilées dans une vidéo de présentation d’un peu plus de 11 minutes comme le souci de préserver le temps de sa clientèle, afin de lui permettre de profiter des jeux au maximum. « Nous estimons que moins vous passez de temps à interagir avec le système, plus vous avez de temps à consacrer à vos jeux », argue ainsi le constructeur.

Il reste à savoir si cet effort paiera. Réponse le 19 novembre 2020, date de sortie de la console.

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo