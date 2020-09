Alors que le Marvel Cinematic Universe est en standby à cause du coronavirus, Disney+ pourrait accueillir un nouveau projet de série. Elle sera centrée sur Nick Fury, personnage incarné par Samuel L. Jackson.

Présent dans un nombre incalculable de films du Marvel Cinematic Universe, Samuel L. Jackson pourrait reprendre son rôle de Nick Fury dans une série qui sera diffusée sur Disney+. Variety et Deadline ont fait l’écho du projet dans un article publié le 25 septembre.

Pour le moment, les détails sur l’histoire ne sont pas connus mais il ne serait pas illogique de voir un contenu 100 % dédié à Nick Fury, personnage central du Marvel Cinematic Universe. C’est lui qui est à l’origine de la réunion des super-héros dans le projet Avengers, avant de s’effacer peu à peu. On le retrouve même dans le blockbuster Captain Marvel, où il apparaît avec des traits plus jeunes.

Une série Nick Fury sur Disney+ ?

Marvel et Disney ont déjà beaucoup de séries sur le feu pour nourrir la plateforme Disney+. Certaines sont centrées sur des personnages déjà connus — comme The Falcon and The Winter Soldier (récemment repoussé en 2021), WandaVision, Hawkeye ou encore Loki —, quand d’autres permettront de faire la connaissance de héros méconnus. Sont déjà confirmés des contenus sur Moon Knight, She-Hulk ou encore Ms Marvel. Disney+ proposera également What if… ?, qui changera certains événements vus dans le Marvel Cinematic Universe.

Nick Fury a déjà participé à une série Marvel : Agents of S.H.I.E.L.D., diffusée sur ABC (les épisodes 2 et 22 de la première saison). Au cinéma, on peut le voir dans onze films, avec une importance plus ou moins grande en fonction des enjeux.

Ce projet fait un peu penser à celui centré sur Obi-Wan Kenobi pour la saga Star Wars. Les deux séries partagent le même socle : un acteur à la filmographie immense et à la réputation qui n’est plus à prouver accepte de reprendre un rôle d’abord tenu au cinéma. Pour l’écriture du show sur Nick Fury, on retrouverait la plume de Kyle Bradstreet, l’homme derrière Mr. Robot.

