Disney a annoncé un nouveau report pour The Falcon and the Winter Soldier. La série Marvel ne sera pas mise en ligne avant 2021.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ne passeront pas Noël sur Disney+. Comme l’a remarqué The Verge dans un article publié le 21 septembre, The Falcon and the Winter Soldier ne sera pas en ligne avant l’année prochaine. Disney a modifié la période de diffusion dans la description de la série intégrée au Marvel Cinematic Universe.

The Falcon and the Winter Soldier devait être le premier gros projet Marvel proposé sur la plateforme Disney+. Mais la crise liée à la pandémie de coronavirus a gelé la production et forcé Disney à bousculer son calendrier, repoussant le contenu à une date indéterminée. En début d’année, un séisme survenu à Porto Rico a également perturbé le tournage. À l’origine, les aventures des deux super-héros très proches de Captain America devaient arriver sur Disney+ au mois d’août.

The Falcon and the Winter Soldier se fait désirer

Maintenant que The Falcon and the Winter Soldier n’est pas attendue avant 2021, tout porte à croire que ce sera WandaVision qui sera proposée en premier aux fans du Marvel Cinematic Universe. Disney+ a partagé une première bande-annonce, qui indique un « Bientôt » plus optimiste à la fin. Elle permettra peut-être de faire oublier une année compliquée pour Disney et Marvel, qui n’ont pas pu alimenter leur empire à cause du Covid-19.

En plus de The Falcon and the Winter Soldier, le blockbuster Black Widow a été retardé de plusieurs mois. Sauf nouvelle crise, il sortira dans les salles obscures françaises le 28 octobre. Ces retards successifs et accumulés ont contraint Disney et Marvel à revoir leurs plans concernant d’autres films attendus en 2021 (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ou encore Thor : Love and Thunder).

En 2020, les férus du MCU ne pourraient donc avoir qu’un film (Black Widow) et une série (WandaVision, si elle n’est pas elle-même reportée) à se mettre sous la dent.

