Disney Plus a diffusé, ce 21 septembre 2020, de nouvelles images de sa série Marvel WandaVision. La bande-annonce nous plonge au début dans une sitcom classique, à l’ancienne, jusqu’à ce que tout dérive et devienne toujours plus bizarre. C’est tout le principe de cette série : Wanda Maximoff (La Sorcière rouge) et Vision ne sont plus des Avengers, ils sont mariés, parents, apparemment heureux… mais surtout piégés dans une sorte de monde parallèle où rien ne va, dans la seconde moitié du XXe siècle.

La bande-annonce maintient le mystère autour de la raison d’être de ce monde si étrange. Tout ce qu’on sait est que la série servira de préquel indirect du prochain Doctor Strange, qui nous fera voyager dans le multivers. Cette bande-annonce a, cela dit, le mérite d’être riche en éléments intrigants et en clins d’œil. En voici quelques-uns.

House of M

Durant un bref instant, on aperçoit Wanda verser du vin grâce à ses pouvoirs. Dans le feu de l’action, il est possible de passer à côté de l’étiquette de la bouteille. Elle est pourtant tout sauf anodine : on peut y lire « Maison du Mépris » (directement en français). Évidemment, aucun domaine viticole ne peut porter un nom aussi peu accueillant, ce qui montre déjà à quel point les choses clochent dans ce monde.

Ce n’est toutefois pas cela qui est le plus important dans cette image. Le début du nom, en anglais, se traduit par « House of », et la première lettre du mot suivant est M. On en arrive alors à House of M. Cela pourrait sembler tiré par les cheveux, si ce n’était pas très exactement le titre d’un arc narratif Marvel impliquant Wanda et une réalité alternative. La simple coïncidence serait forte de café.

Dans ce crossover de 2005 entre les X-Men et les Avengers, la Sorcière rouge devient quasiment folle, rongée par ses propres pouvoirs. Elle va alors aller jusqu’à générer une réalité alternative, où les mutants dominent les humains. Les X-Men sont remplacés par la « Maison de M », puisque dans ce monde, Magnéto règne en maître. Et ce ne sont là qu’une partie des changements dans cette réalité. Sans que WandaVision soit l’adaptation de cet arc, c’est au moins un clin d’œil, et probablement un indice sur certains éléments d’intrigue. Il se pourrait bien que, comme dans cet arc, la réalité alternative présentée dans la série soit générée, consciemment ou inconsciemment, par Wanda elle-même.

Le fait que cette réalité provienne de la volonté de Wanda pourrait se voir confirmé par un autre élément : quelques instants à peine après que l’on voit un personnage qui lui demande pourquoi elle n’a pas d’enfants, un rembobinage apparaît, le décor se métamorphose, et des enfants apparaissent dans les bras de Vision et Wanda. Cette dernière semble se demander ce qu’il se passe, signe qu’elle n’a pas ou plus le contrôle conscient des choses.

La pierre d’infinité et les costumes

L’esthétique de la série contient elle aussi plusieurs clins d’œil. Côté costume, cela relève surtout de l’easter egg : Wanda, tout comme Vision, porte à chacun leur tour leur apparat « historique » issu des premiers comics Marvel qui les mettaient en scène (les costumes semblent être portés à l’occasion d’une fête d’Halloween, dans cette réalité alternative).

Un autre détail est plus important et vous permettra de spéculer sur la nature de la réalité de WandaVision. Vision porte, sur son crâne, une pierre d’infinité (celle de l’Esprit). Est-ce une vraie ? Est-elle une simple représentation fictive ? Ces questions se posent d’autant plus que Vision utilise ses pouvoirs sur le personnage interprété par Kathryn Hahn — lors d’une scène en voiture.

D’ailleurs, ce personnage semble être au courant de certaines choses sur cette réalité, comme le montre le dialogue où elle prétend que Vision est mort, d’où s’ensuit un fou rire très bizarre de cette dernière. Si on ajoute cet étrange dialogue au fait qu’elle est vêtue en sorcière, voilà qui confirme peu à peu qu’elle pourrait être Agatha Harkness, sorcière mentor pour Wanda.

Qui est Monica Rambeau ?

Vers la fin de la bande-annonce, vous pouvez apercevoir une femme être projetée au sein ou au dehors de la réalité alternative, avant de se réveiller au sol. Il s’agit de Monica Rambeau. Vous l’avez déjà vu, enfant, dans le film Captain Marvel.

Dans les comics, elle a été justement été la deuxième Captain Marvel dans les années 1980, mais s’est aussi fait appeler par la suite Photon, Pulsar ou Spectrum. Elle maîtrise l’énergie et, d’après les images de la bande-annonce, elle a déjà ses pouvoirs. Son rôle, inconnu pour l’instant, est très intrigant.

