Préparez-vous : beaucoup de merch « Baby Yoda », découvert récemment dans la série The Mandalorian de Disney+, arrive sur les étales. Qui l'eût cru !

L’issue laissait peu de place au doute, mais il est quand même notable de voir que Disney est allé exactement là où on l’attendait : au sommet du Royaume du Capitalisme. L’entreprise a prévu de commercialiser, comme l’a révélé CNBC le 21 novembre, de nombreux produits dérivés liés au personnage surnommé « Bébé Yoda » et qui séduit les fans de Star Wars depuis son apparition dans la série The Mandalorian sur Disney+.

Bébé Yoda n’est pas un bébé Yoda, mais c’est le surnom qui lui a été affublé très rapidement sur les réseaux sociaux après que Disney a lui-même publié une photo du mignon personnage sur son compte officiel. Celui qui s’appelle officiellement L’Enfant (ou The Child) apparaît dans la nouvelle série Star Wars, focalisée sur un chasseur de tête, et située quelques années après l’épisode VI, Le Retour du Jedi.

Le merch Bébé Yoda arrive en force

CNBC explique que du merch Baby Yoda sera bien commercialisé par Disney pour les fêtes de fin d’année. Ces objets n’avaient jusqu’ici pas été annoncés, car Jon Favreau et Dave Filoni, les showrunners de The Mandalorian, voulaient garder la surprise.

Sur Amazon, la journaliste Sarah Whitten a repéré déjà quatre t-shirts à l’esthétique rétro et à l’effigie du petit personnage, vendus aux alentours de 25 dollars. Mais d’autres boutiques, notamment aux États-Unis, devraient également en vendre, comme Target, Kohl’s ou Macy’s. Des objets comme des peluches et des jouets seront également mis en vente sur le Disney Store et dans les parcs d’attraction.

These are the four T-shirt designs of Baby Yoda I've spotted so far, all found on Amazon. https://t.co/VWPzHmW07G pic.twitter.com/q69sJUifu4 — Sarah Whitten (@sarahwhit10) November 22, 2019

Il y a fort à parier que les produits dérivés de « Bébé Yoda » ne seront pas uniquement des T-shirts, vu comme les BB-8 et autres Porgs ont été déclinés en multiples objets, pour la plus grande joie des vendeurs. Accrochez-vous, la tempête de merch is coming.

The Mandalorian est une série exclusive sur Disney+, qui n’est pas encore disponible en France, mais est diffusée semaine après semaine sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) aux États-Unis, Canada et aux Pays-Bas. Disney+ arrive le 31 mars en France.

