Fortnite a été retiré du Play Store de Google, mais il est toujours possible d'installer le jeu sur les smartphones Android, et donc d'avoir accès à la nouvelle saison 4 du chapitre 2, qui est sortie de 27 août 2020.

La saison 4 du chapitre 2 de Fortnite est arrivée ce jeudi 27 août 2020 : comme d’habitude, les joueurs et joueuses doivent passer par une mise à jour pour avoir accès aux nouveaux contenus. Cependant, ce nouveau volet est marqué par des événements bien particuliers : sur smartphone, Fortnite a connu des jours mouvementés cet été.

Après une provocation d’Epic Games, Apple et Google ont décidé de retirer l’application de leur App Store et Play Store respectifs. L’éditeur de jeu vidéo américain s’était opposé à la commission de 30 % que les deux géants de la tech s’arrogent pour tous les achats effectués dans les applications téléchargées depuis leur magasin virtuel.

Par conséquent, il n’est plus possible de télécharger Fortnite sur le Google Play Store et l’App Store. Selon Epic, il ne sera plus non plus possible d’avoir des mises à jour sur iOS et macOS, ce qui bloque les joueurs à la saison 3. Sur Android en revanche, il existe une manière de continuer à jouer à Fortnite, dans sa dernière version.

D’une part parce que si vous aviez téléchargé Fortnite avant le 27 août, vous aurez accès à la mise à jour 13.40 directement dans l’application. D’autre part, parce qu’il est possible d’installer Fortnite sur Android en contournant le Play Store de Google. Voici comme faire.

Comment jouer à Fortnite, saison 4 chapitre 2 sur Android

Cela ne faisait pas longtemps que Google accueillait Fortnite sur son Play Store : Epic Games a longtemps refusé de l’y mettre, par opposition aux fameux 30 % de commission, avant de céder en avril 2020. Jusqu’à cette date, il fallait passer par un lanceur au format .apk pour l’installer sur Android. Cette manipulation est toujours valable, et mise en avant sur le site officiel d’Epic Games.

1. Rendez-vous sur la page fortnite.com/android avec votre smartphone Android ou scannez ce QR Code

2. Installez le jeu par ce biais, et uniquement celui-ci : ne passez surtout pas par d’autres URL qui pourraient avoir été créées pour propager des malwares.

3. Une fois le jeu téléchargé, il faut à présent autoriser la source sur votre téléphone Android.

Si vous avez installé Fortnite de cette manière ce 27 août, vous aurez automatiquement la dernière version du jeu, et donc accès à la saison 4 du chapitre 2.

