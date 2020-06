Sony devrait organiser une conférence spéciale le 11 juin centrée sur les jeux vidéo de la PlayStation 5, à en croire une publicité diffusée sur Twitch.

Prévue initialement pour le 4 juin, la conférence de Sony qui devait être l’occasion de présenter quelques jeux qui accompagneront la PlayStation 5 se déroulera de toute évidence bientôt. Des publicités aperçues sur Twitch — que nos confrères de Frandroid ont également vues en français — annoncent en effet qu’un évènement se déroulera le 11 juin prochain, à 22 heures (heure de Paris), dédié « au futur du jeu vidéo ».

À lire : Tout ce que l’on sait sur la PS5

Sony avait décidé de reporter sa conférence au regard des circonstances survenues aux États-Unis. La mort de George Floyd, la gorge écrasée par un policier, a fait éclater outre-Atlantique d’importantes manifestations et émeutes dénonçant les violences policières, en particulier à l’encontre des afro-américains. Le constructeur japonais avait alors jugé bon de ne pas parasiter ces évènements avec du divertissement.

« Bien que nous comprenions que vous êtes impatients de voir les jeux de la PS5, nous pensons que ce n’est pas le bon moment pour ça. Pour l’instant, nous prenons du recul pour permettre à des voix plus importantes d’être entendues », justifiait Sony dans un tweet publié le 1er juin. D’autres entreprises du secteur, de Blizzard à Google, en passant par EA, ont fait de même.

Sony attendu au tournant

Cette conférence ne s’attardera vraisemblablement pas sur le design de la PS5, mais bien sur un aperçu des performances de la console. Lors d’une communication parue le 29 mai pour annoncer la conférence du 4 juin, l’entreprise souhaitait montrer des « jeux capables de montrer tout le potentiel de la console », issus de studios « grands ou petits, récents ou non ».

Sony réussira-t-il à livre une prestation convaincante ? Lorsque Microsoft a voulu faire la démonstration des premières vidéos de gameplay de la Xbox Series X, avec des jeux d’éditeurs tiers, l’accueil a été pour le moins tiède. Au point que le groupe a été contraint de présenter ses excuses — les deux entreprises jouent gros : c’est le démarrage d’une toute nouvelle génération de console qui est en jeu.

Sony comme Microsoft se trouvent dans une situation délicate, car la situation sanitaire internationale ne leur permet pas d’organiser des rencontres physiques et de permettre au public, aux influenceurs et aux journalistes de goûter à la Xbox One Series X ou à la PS5. Dès lors, il leur faut jouer à fond la carte du grand spectacle, en mettant plein la vue aux spectateurs. À Sony de saisir sa chance.

Crédit photo de la une : Sony