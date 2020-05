Microsoft a eu vent des retours très contrastés sur le Xbox Inside du 7 mai, dédié à la présentation des premières séquences de gameplay de la Xbox Series X. Les futurs rendez-vous seront attendus au tournant.

Jeudi 7 mai 2020, 17h pétantes, les joueurs du monde entier avaient encore les yeux prêts à s’écarquiller au moment d’apprécier les premières images de gameplay de la Xbox Series X — future console de Microsoft. Une bonne quarantaine de minutes plus tard, les attentes ont été copieusement douchées. Il suffit de voir le rapport entre likes et dislikes sur la vidéo diffusée en live sur YouTube : 32 000 pouces vers le bas, contre 43 000 orientés vers le haut. La statistique est positive mais pas suffisamment pour considérer l’événement comme réussi.

Les raisons qui expliquent ce premier rendez-vous manqué, au mieux décevant, sont nombreuses : rythme effréné avec trop de jeux annoncés d’une traite, séquences de gameplay finalement survendues (Assassin’s Creed Valhalla, notamment), qualité de diffusion médiocre, absence d’exclusivités (même si on le savait)… Microsoft devait frapper fort et le constat est sans appel : il va falloir faire beaucoup mieux. Fort heureusement, la multinationale en a pris conscience.

Microsoft a bien évidemment pris connaissance des retours contrastés. En réponse, Aaron Greenberg, à la tête du département marketing, a fait amende honorable dans un tweet publié le 8 mai : « Si nous n’avions rien dit et avions montré le Xbox Inside de mai comme c’était le cas le mois dernier, je pense que les réactions auraient été différentes. Clairement, nous avons créé des mauvaises attentes et c’est de notre faute. Nous apprécions les retours, les prenons tous en compte et apprenons en tant qu’équipe. » Dans la foulée, il est retombé dans les promesses en disant que « les fans devaient attendre plus » et que Microsoft allait leur offrir ce qu’ils espéraient.

Had we not said anything & just shown May Inside Xbox show like we did last month, I suspect reactions might have been different. Clearly we set some wrong expectations & that’s on us. We appreciate all the feedback & can assure you we will take it all in & learn as a team. 🙏🏻💚

Gros morceau de la diffusion, Assassin’s Creed Valhalla n’a pas sauvé la mise. Ashraf Ismail, directeur du jeu, a également pris la parole pour s’excuser : « Vous vous attendiez à plus aujourd’hui [hier]. Nous avons une longue campagne marketing devant nous, vous allez voir plus de gameplay et recevrez plus d’informations sur le jeu. »

Hello all❤️

You rightfully expected to see more today. We have a long marketing campaign ahead of us, you will see in-depth gameplay and get a lot more info about the game.

Thank you for your excitement and passion ! Be patient with us and be kind. It will be worth it !🙂

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 7, 2020