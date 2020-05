Sony a donné rendez-vous le 4 juin pour une présentation des jeux de la PlayStation 5.

Pour une fois, les rumeurs disaient vrai : Sony tiendra bel et bien un événement la semaine prochaine pour parler davantage de la PS5, console encore bien mystérieuse. Dans un article publié sur son blog le 29 mai, le constructeur a donné rendez-vous le jeudi 4 juin pour livrer un premier aperçu des jeux. Il faudra veiller un peu tard puisque la conférence, diffusée sur YouTube, aura lieu à 22h.

La présentera durera un peu plus d’une heure et lèvera le voile sur des « jeux capables de montrer tout le potentiel de la console », en provenance de « studios, qu’ils soient grands ou petits, récents ou non ». A priori, le design de la PS5 ne sera pas montré.

Les jeux PS5 montrés la semaine prochaine

Sony n’est pas le premier à se livrer à cet exercice important, puisqu’il doit donner le la pour toute une génération. Il y a quelques semaines, Microsoft s’est d’ailleurs planté avec son Xbox Inside articulé autour des premières vidéos de gameplay de la Xbox Series X (avec des jeux d’éditeurs tiers). La firme japonaise devra nécessairement faire mieux et c’est d’ailleurs une occasion à saisir pour reprendre le lead en matière de communication. Elle aurait par exemple tout à gagner à montrer un jeu exclusif inconnu — comme la suite d’Horizon : Zero Dawn, qui pourrait faire office de vitrine technologique.

Ce sera en tout cas toujours mieux que la démo technique de l’Unreal Engine 5, bluffante mais qui ne trompe plus personne en 2020. « J’espère que vous serez fiers de nous », confie Jim Ryan, CEO de la branche PlayStation conscient que ce n’est pas une période idéale pour communiquer sur un produit qui demande d’être testé, physiquement, pour convaincre. « Le manque d’événements « physiques » nous a donné l’opportunité unique de penser différemment pour vous faire voyager avec nous », ajoute-t-il.

Jim Ryan promet déjà d’autres rendez-vous du genre pour accompagner la présence médiatique de la PS5 jusqu’à son lancement, attendu pour la fin d’année.

Crédit photo de la une : Sony