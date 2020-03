Frappé par la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de coronavirus, Nintendo a annoncé qu'il ne prendrait plus aucune console ni Joy-Con en réparation.

« Nous avons dû prendre la douloureuse décision de suspendre temporairement les réparations », a annoncé Nintendo sur son site officiel, comme nous avons pu le remarquer ce 25 mars 2020. Contactée, l’entreprise ne nous a pas communiqué la date précise de la prise cette décision, et il n’est pas possible de savoir sur combien de temps elle s’étend. Tous les produits de Nintendo sont concernés.

« Nous savons à quel point cette situation est frustrante, et nous présentons nos excuses à ceux dont nous ne pouvons pas assurer la réparation actuellement », continue le communiqué.

Le service client de Nintendo au ralenti

Comme une grande partie des entreprises mondiales, Nintendo doit faire face à la pandémie de coronavirus et les conséquences des mesures de confinement. À ce jour, près de 2 milliards de personnes (soit près d’un tiers de la population mondiale) doivent rester confinées chez elles, dans le but d’aider les établissements de santé à gérer l’afflux de malades. Il semble donc logique que les centres de réparations ne puissent pas fonctionner comme d’ordinaire.

« En raison de circonstances liées à l’épidémie de coronavirus, notre service consommateurs fonctionne actuellement en capacité réduite. Il se peut que nous mettions plus de temps que d’habitude à répondre à vos messages, et nous vous remercions de votre compréhension », explique également l’entreprise.

Il convient donc de redoubler d’attention pour ne pas abîmer vos produits Nintendo : pour rappel, l’écran de la Nintendo Switch est tactile et sensible aux pressions et aux rayures. Mais c’est surtout la question des Joy-Con qui inquiète : ces manettes détachables font l’objet de nombreuses critiques à cause d’un problème de « drift » (vos personnages avancent tout seuls alors que vous ne touchez pas de bouton) qui touche énormément de modèles.

