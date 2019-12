Le MCU n'a pas encore accueilli les X-Men, mais un indice sur le tournage de la série « Le Faucon et le Soldat de l'Hiver » laisse penser que le crossover tant attendu, même minime, pourrait arriver en 2020.

C’est un serpent de mer au sein de la communauté des fans de Marvel : les mutants de X-Men rejoindront-ils un jour le Marvel Cinematic Universe (MCU), entamé il y a 11 ans en salles avec le premier Iron Man (2008) ? Un indice récent découvert sur le tournage de la future série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver laisse penser que le rapprochement pourrait avoir enfin lieu en 2020.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, comme son nom l’indique, suivra les destins des deux héros Marvel, dans une série qui sera diffusée à partir du printemps 2020, de manière inédite sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) que Disney a lancée aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas le 12 novembre 2019. L’offre sera accessible en France à partir du 31 mars 2020.

Une île connue des X-Men dans le MCU ?

Jusqu’ici, peu d’information a fuité concernant cette série, à l’exception d’une photo volée d’une scène sur un plateau de tournage, et partagée par Luke Hatcher, un utilisateur de Twitter, le 4 décembre, puis reprise sur Instagram par le compte The Geek Power le 29 décembre. On y voit un détail important, qui a donné lieu à de nombreuses extrapolations : l’emblème de l’île fictive de Madripoor, qui est surtout présente dans les comics avec des mutants.

Le symbole repéré, accroché sur le mur à gauche de la photo, est un croissant de lune suivi d’un lion. L’emblème peut être rouge sur un fond blanc, ou blanc sur un fond rouge (comme sur son drapeau).

Madripoor est une île inventée qui ressemble à Singapour — les drapeaux sont d’ailleurs assez similaires. Elle est apparue pour la première fois dans les comics en 1985, mais elle est surtout connue pour avoir accueilli une version de la X-Mansion du professeur Xavier, que plusieurs mutants dont Magneto ont utilisée dans plusieurs comics des années 2010 (X-Men Blue).

Le fait que le symbole de cette île, liée aux X-Men, soit apparu sur le tournage de la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver laisse penser qu’il pourrait y avoir un tout premier lien entre les mutants et l’Univers Marvel. Celui-ci n’a jamais été exclu, mais il a souvent été repoussé, du moins jusqu’à la fin de la phase 3 du MCU, qui a été actée avec la diffusion de Captain Marvel, Avengers : Endgame, puis de Spider-Man : Far From Home.

Évidemment, rien ne dit que l’apparition de cette emblème sous-tend un véritable crossover, dans lequel un Wolverine viendrait serrer la pince du Soldat d’Hiver. Mais ce clin d’œil peut préfigurer un rapprochement très attendu (mais aussi, relativement craint) des fans de la franchise.

Crédit photo de la une : Marvel/Disney