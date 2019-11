Disney vient d'annoncer que sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement, Disney+, sera accessible le 31 mars 2020 en France et dans quelques autres pays d'Europe. Enfin un vrai concurrent de Netflix ?

On connaît désormais la date d’arrivée de Disney+ en France : la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) sera disponible le 31 mars 2020 dans l’hexagone, a annoncé la multinationale dans un tweet le 7 novembre 2018.

Disney+ sera lancé également au même moment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. D’autres pays devraient être encore annoncés d’ici là.

La plateforme de vidéo en streaming de Disney est très attendue depuis que la multinationale a présenté un catalogue américain très ambitieux. Évidemment, en fonction des aléas des négociations des droits de diffusion, tous les contenus ne seront pas forcément les mêmes en fonction des pays où le service sera lancé.

Il y a quelques jours, la Lettre A affirmait que Canal+ commercialiserait Disney+ en France sur sa plateforme, et que le service de Disney ne serait donc pas accessible via les box Orange, SFR et Free. Le service sera toutefois bien disponible en OTT (tablettes, ordinateurs, téléviseurs connectés, etc).

Les grands débuts de Disney+ auront lieu ce 12 novembre 2019 dans quelques pays, dont les États-Unis, le Canada et la Nouvelle-Zélande. L’abonnement coûtera 6,99 dollars par mois outre-Atlantique, pour de la 4K et 4 écrans simultanés.

Just announced : #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note : Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy

— Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019