Matrix 4 sortira en mai 2021. Que faut-il savoir sur cette suite avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ?

À la fin de l’été 2019, un nouveau film de la saga Matrix a été officialisé. Cette annonce suivait alors plusieurs mois de rumeurs, qui évoquaient même l’affront d’un reboot. Bonne nouvelle, donc, Matrix 4 restera dans le même univers que le reste de cette saga SF cultissime.

Quelle date de sortie pour Matrix 4 ?

Il sera écrit et réalisé par Lana Wachowski en personne (là aussi, on est rassurés), avec deux co-scénaristes. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss seront aussi de la partie. Cette suite est dorénavant d’autant plus imminente qu’une date a été annoncée : le film sortira en salles le 21 mai 2021.

Comme s’il y avait une sorte de bug dans la matrice, John Wick 4 débarquera sur grand écran à la même date. Les deux films mettant Keanu Reeves en haut de l’affiche s’affronteront donc au box-office. Cela dit, on mise surtout tous nos espoirs cinématographiques sur Matrix 4. À une époque où le cyberpunk connaît un regain de popularité, Lana Wachowski a toutes les cartes en main pour créer un nouveau chef d’œuvre qui, à l’image du tout premier opus, fera date dans la pop culture.

Que sait-on, au juste, de cette suite tant attendue ? Il faudra attendre plus d’un an pour commencer à lever le voile sur les éléments scénaristiques les plus importants. Le tournage débutera début 2020, nous ne verrons aucune bande-annonce avant la fin d’année ou même 2021. De nombreux éléments quant au casting et à la production du film sont toutefois déjà là et les possibilités scénaristiques sont d’ores et déjà passionnantes. On fait le point.

À lire : Matrix 4 : comment la saga des Wachowski peut rester en avance sur son temps

Attention, la suite de cet article aborde brièvement la fin actuelle de la saga.

Un casting presque au complet

Comme on l’a déjà dit, Lana Wachowski est de retour à la fois à la réalisation et à l’écriture, aux côtés de Keanu Reeves et de Carrie-Anne Moss. Jada Pinkett Smith revient également dans le rôle de Niobe. On peut relever l’arrivée de Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Jessica Henwick.Une énigme du casting est l’absence de Laurence Fishburn, le mentor de Neo, celui qui lui a donné le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. Les rumeurs sur la toile suggéraient depuis quelques temps qu’une version jeune pourrait bien apparaître, et l’ajout dans le cast de Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta dans Aquaman) n’a fait qu’aviver cette supposition.

Pourquoi Neo et Trinity seront dans Matrix 4 ?

La chronologie du film n’est de toute façon pas vraiment claire. Si le nom de code officiel est Matrix 4, cela signifie simplement que l’œuvre sera dans le même univers que les précédentes… pas que ce sera forcément la suite directe, immédiate, du troisième opus. Une sorte de voyage virtuel dans le passé est largement envisageable et pourrait justifier un Morpheus jeune aux côtés des véritables Neo et Trinity. Mais avec la matrice, tout est possible : des mondes imbriqués ou simulés, différents programmes, un jeu parfois difficile à dénouer entre les illusions et les réalités.

La présence elle-même de Neo et Trinity est un « problème » pour essayer de discerner le scénario de ce nouvel opus. À la fin de la trilogie, le duo de choc est, en apparence, bel et bien décédé — Trinity dans un crash, et Neo en se sacrifiant en plein cœur de la matrice. Seulement… ce n’est pas si simple et les répliques finales du film laissent une immense ouverture. Alors que la paix revient enfin, l’Oracle indique qu’une nouvelle guerre est inévitable dans le futur. Sati, le programme incarné par une enfant, lui demande si on reverra à nouveau Neo. L’Oracle répond que, oui, c’est une possibilité.

Le retour du personnage est d’autant plus probable et logique au niveau narratif que les Wachowski lui ont donné depuis le début une figure de messie. Il est l’Élu. Les liens avec le parcours de Jésus ont souvent été notés par les fans de la saga, d’autant que sa mort est semblable à une crucifixion. Que serait un messie sans une spectaculaire résurrection ? (On est d’ailleurs pas loin de parier sur Matrix : Resurrection pour le titre final.) Rappelons enfin que l’Architecte a révélé à Neo qu’il y a eu, autrefois, d’autres versions de lui, cinq autres élus. Rien n’empêche l’ingénierie d’une nouvelle version… différente ou ressuscitée.

Ces ouvertures et tant d’autres dans la trame narrative de la trilogie prouvent que Lana Wachowski et ses co-scénaristes ont largement de quoi justifier le retour de personnages phares et l’absence d’entre eux, dans un scénario qui peut tout à fait s’inscrire dans la logique de la trilogie passée. Notons pour terminer ce récap qu’un cinquième opus serait déjà dans les cartons, sous la plume de Zac Penn, ce dernier confirmant au passage qu’aucun des deux films n’est un reboot et que tout est dans l’univers d’origine de Matrix. En bref, que de bonnes nouvelles, pour l’instant.

