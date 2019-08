La trilogie Matrix aura une suite.

Pouvait-on espérer mieux pour l’univers Matrix ? Après le film original qui a changé la culture cinématographique et les épisodes 2 et 3 qui ont partagé la critique, Warner Bros. a confirmé les rumeurs : Matrix 4 est en préparation. 16 ans après Matrix Revolutions, le studio américain a jugé opportun de poursuivre l’histoire.

Les informations les plus réjouissantes sont à venir : Keanu Reeves est de la partie, tout comme Carrie-Anne Moss. Les deux acteurs phares de la trilogie, incarnant Néo et Trinity, reprendront donc leurs costumes en vinyle noir et leurs lunettes de soleil pour retourner dans cet univers où les machines ont dominé l’humanité et créé un univers en réalité virtuelle dans lequel se projettent les esprits hagards des humains, dont le corps est réduit à une ressource.

Côté réalisation, c’est Lana Wachowski qui reprendra le flambeau, aussi bien derrière la caméra qu’à l’écriture. Sa sœur Lilly, qui l’a accompagnée sur la plupart des créations communes, s’est mise en retrait du cinéma — on apprenait il y a quelques années déjà qu’elle avait quitté le tournage de Sense8 pour des raisons personnelles.

De quoi parlera la suite de la saga Matrix, qui va devoir se réinventer complètement si elle souhaite s’adresser au public de 2019 ? « Beaucoup des idées que nous avions explorées avec Lilly il y a 20 ans au sujet de notre réalité sont d’autant plus d’actualité aujourd’hui », a lancé Lana Wachowski, dans un communiqué. « Je suis très heureuse que ces personnages soient de retour dans ma vie et très reconnaissante d’avoir une nouvelle chance de travailler avec mes brillants amis ».

Impossible d’imaginer pour l’heure ce que contiendra Matrix 4, ni si la réalisatrice choisira de faire une avance rapide pour partir d’un nouveau postulat et rendre compte d’un monde qui a évolué. Quoi qu’il en soit, la saga Matrix a tant marqué les esprits, l’imaginaire collectif et la création culturelle, du cinéma aux séries, en passant par les jeux vidéo, qu’on a hâte d’en savoir plus sur cette suite.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais Warner Bros. profite de l’annonce pour lancer une rediffusion en salles de la trilogie — au moins aux États-Unis.

