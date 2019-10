La BlizzCon 2019 démarre le 1er novembre. Comme tous les ans, Blizzard propose de suivre sa conférence à distance. Des annonces importantes pour Diablo 4 et Overwatch 2 sont attendues, dans un contexte clivant pour Blizzard.

Il se murmure que l’édition 2019 de la BlizzCon sera le théâtre de grandes annonces de la part de Blizzard : le studio américain aurait l’intention d’annoncer Diablo 4, mais aussi un nouveau mode de jeu pour Overwatch. Une extension de World of Warcraft devrait aussi être dévoilée (elle se nommerait Shadowlands) et l’éditeur devrait donner des nouvelles de Diablo Immortal, un jeu mobile annoncé l’an passé, et de Warcraft III : Reforged, la refonte du classique Warcraft III : Reigns of Chaos de 2002. Le tout, dans un climat de protestation à la suite des différentes sanctions prises par Blizzard à l’encontre de joueurs manifestant leur soutien à Hong-Kong.

Suivre la BlizzCon 2019

Comme chaque année, l’évènement se déroulera en Californie, à Anaheim. Mais pour que les fans du studio puissent profiter à distance des annonces, une retransmission en direct est proposée sur le site officiel. Le programme détaillé y est également disponible, avec des filtres (pour retrouver par exemple les compétitions d’esport ou l’actualité d’un jeu précis). La BlizzCon ouvre ses portes le 1er novembre, mais les matchs de qualification ont lieu dès le 31 octobre pour Overwatch.

En résumé :

Quoi ? La BlizzCon 2019 ;

La BlizzCon 2019 ; Quand ? À partir du vendredi 1er novembre à 19h (heure de Paris) et jusqu’au dimanche 3 novembre à 5 heures du matin (heure de Paris) ;

À partir du vendredi 1er novembre à 19h (heure de Paris) et jusqu’au dimanche 3 novembre à 5 heures du matin (heure de Paris) ; Où ? Sur Numerama, sur la chaîne YouTube de Blizzard ou sur son site officiel ;

Sur Numerama, sur la chaîne YouTube de Blizzard ou sur son site officiel ; Que verra-t-on ? Des jeux vidéo et de l’esport. On s’attend à Diablo 4, Overwatch 2, une extension WoW et des nouvelles pour Diablo Immortal et Warcraft III : Reforged — déjà annoncés. Blizzard devrait aussi parler de ses autres jeux : Hearthstone, Heroes of the Storm et StarCraft 2.

De l’esport à foison

Il est à noter qu’en général, Blizzard facture aux internautes l’accès au flux vidéo en direct de la BlizzCon, via un billet virtuel vendu 39,99 euros. Cependant, l’éditeur a annoncé au début du mois d’octobre que plusieurs diffusions gratuites seront proposées : tout d’abord la cérémonie d’ouverture, mais aussi les conférences en direct des scènes principales et les tournois d’esport. Ce qui signifie que l’on pourra par exemple suivre la progression de l’équipe de France sur Overwatch.

Outre la coupe du monde d’Overwatch, il sera possible de suivre la fin du championnat du monde d’arène de World of Warcraft, le Mythic Dungeon International de World of Warcraft, la finale mondiale de Hearthstone et le World Championship Series de StarCraft 2. En fin de compte, le billet virtuel s’adresse avant tout aux personnes voulant accéder aux bonus liés au ticket, ainsi qu’à des contenus plus spécifiques (conférences de développeurs, sessions avec des artistes, coulisses des jeux, etc.)

