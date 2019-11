Après Battle for Azeroth, Blizzard propose Shadowlands comme prochaine aventure de World of Warcraft

Après la présentation de Diablo 4, Blizzard a profité de la BlizzCon 2019 pour faire sa deuxième grande annonce : la prochaine extension de World of Warcraft, qui s’appellera Shadowlands (Terres d’ombre). Elle sera disponible en 2020, mais elle peut être d’ores et déjà précommandée aujourd’hui. Une première bande-annonce a été dévoilée, centrée sur Sylvanas, qui était déjà au cœur de Battle for Azeroth.

Dans cette cinématique spectaculaire, Sylvanas se rend à la Citadelle de la couronne de glace, en Norfendre, et fait face à l’actuel roi-liche, Bolvar Fordadragon. Après un combat, Sylvanas parvient à récupérer le heaume de domination, qui permet à la personne qui le porte de commander aux morts. Mais Sylvanas, au lieu de le revêtir, décide de le détruire, ce qui brise du même coup la réalité.

Les Terres d’ombre apparaissent alors dans le ciel, comme en miroir du monde.

Nouveaux raids, nouvelle région…

Comme pour chaque extension, Shadowlands apportera de nouvelles contrées à explorer (Revendreth, qui a plutôt une ambiance vampirique, Ardenweald, qui est davantage féérique, Maldraxxus, où la corruption semble bien installée, et Bastion, une région qui semble plutôt préservée). Il faudra de toute évidence choisir une alliance spécifique, qui sera sans doute la mécanique centrale de cette extension.

Bien entendu, il y aura aussi de nouvelles quêtes, des donjons à parcourir et des raids à achever, comme la Tour des Damnées. Les joueurs et les joueuses pourront naturellement faire progresser leur personnage de niveau, mais Blizzard n’a pas encore spécifié quel serait le niveau maximum pour cette extension. On suppose que ce sera 130, puisque le studio a pris le pli de proposer des paliers de dix niveaux.