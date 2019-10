David Benioff et D. B. Weiss, qui ont organisé l'adaptation TV de Game of Thrones, ont choisi de privilégier Netflix plutôt que Star Wars. Cependant, Lucasfilm leur laisse la porte ouverte pour un éventuel futur retour.

Entre Star Wars et Netflix, David Benioff et D. B. Weiss ont donc choisi : ce sera Netflix. À la surprise générale, les deux scénaristes américains — connus pour avoir donné vie à Game of Thrones, série adaptée des romans du Trône de Fer — ont fait savoir le 28 octobre, dans un communiqué adressé à Deadline, qu’ils n’étaient plus attachés à la « future série de films Star Wars » annoncée par Lucasfilm et Disney le 6 février 2018.

Officiellement, c’est un problème de calendrier qui a conduit les deux showrunners de GoT à trancher entre la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et la suite de la saga cinématographique. « Il n’y a qu’un nombre limité d’heures dans la journée et nous avons estimé que nous ne pouvions pas rendre justice à la fois à Star Wars à nos projets Netflix », ont-ils déclaré.

Un projet plus stimulant chez Netflix ?

Le départ des deux hommes a évidemment de quoi surprendre, car l’occasion d’avoir en main un tel matériau culturel est très rare — bien que difficile à manier, au regard de la sensibilité des fans. Cependant, en tant qu’auteurs, peut-être ont-ils jugé que Netflix leur offrait plus de latitude créative, en leur permettant de travailler sur différents films et de séries, aux thèmes et aux formats variés, pendant des années, et non pas sur un seul univers, en outre dans un cadre très verrouillé par Lucasfilm et Disney.

Peut-être ont-ils aussi été sensibles au pont d’or que le géant de la SVOD a construit pour eux : on parle d’un accord entre les deux parties qui atteindrait pas moins de 200 millions de dollars. « Netflix a bâti quelque chose de stupéfiant et sans précédent, et nous sommes honorés d’avoir été invités à les rejoindre », avaient déclaré David Benioff et D. B. Weiss en août, au moment de l’annonce du deal.

La porte reste ouverte

Cela étant, la perspective de voir les deux scénaristes revenir travailler sur Star Wars, dans quelques années, n’est pas complètement éteinte. Interrogée sur les choix de ses deux ex-recrues, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a laissé la porte ouverte : « Nous espérons les faire rejoindre l’aventure à venir quand ils pourront s’échapper de leur emploi du temps chargé pour se concentrer sur Star Wars ».

Dans l’immédiat, le calendrier à venir de Lucasfilm risque d’être quelque peu bousculé : si à court terme, tout est déjà prêt, avec l’arrivée au cinéma de Star Wars Episode IX Rise of the Skywalker en décembre, et de The Mandalorian sur la plateforme de SVOD de Disney (entre novembre 2019 et 2020 selon les régions), à moyen terme il était question de suivre avec le premier des films de Benioff et Weiss.