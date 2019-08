Netflix a signé un gros coup en négociant l'exclusivité des prochaines productions de David Benioff et Dan Weiss, à qui l'on doit Game of Thrones.

David Benioff et Dan Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, ne sont pas près d’être au chômage. Le 7 août 2019, The Hollywood Reporter rapporte que le duo a signé un gros deal avec Netflix pour développer des films et des séries pendant plusieurs années. La plateforme aurait signé un chèque de 200 millions de dollars pour chiper les deux hommes à Amazon et Disney, qui négociaient également.

L’immense déception que représente la saison 8 de Game of Thrones n’a pas entaché la réputation de David Benioff et Dan Weiss, au moins du côté des maisons de production. Et ils vont être très occupés dans les mois et années à venir puisqu’ils doivent en parallèle chapeauter une trilogie Star Wars (pour le compte de… Disney).

Netflix frappe un gros coup

« Netflix a bâti quelque chose de stupéfiant et sans précédent, et nous sommes honorés d’avoir été invités à les rejoindre », ont déclaré les deux intéressés. Pour Netflix, c’est bien évidemment un immense coup, comparable à la signature de Ninja chez Mixer dans le monde du jeu vidéo.

Après avoir fait le bonheur de la chaîne HBO et marqué les esprits avec Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss vont aider le catalogue de Netflix à lutter contre une concurrence toujours plus exacerbée et des productions jugées de moins en moins qualitatives. Car il faudra bientôt rivaliser avec Disney+ et Apple TV+, deux services qui vont a priori privilégier la qualité à la quantité (une stratégie aux antipodes de celle de Netflix, qui vise la masse avec un maximum de choses).

Netflix, qui est bien évidemment ravi d’accueillir David Benioff et Dan Weiss sous son pavillon, prouve une fois encore qu’il est enclin à mettre beaucoup d’argent sur la table pour conserver son statut de leader. Son récent bilan financier a montré qu’il avait perdu des abonnés aux États-Unis et observé une croissance moins importante que prévu. Signer David Benioff et Dan Weiss apparaît comme une réaction idéale face à ces chiffres en berne — et à l’annulation de certains programmes appréciés (exemple : The OA).

Crédit photo de la une : HBO Signaler une erreur dans le texte