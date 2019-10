La nouvelle mise à jour iOS du 28 octobre 2019 consacre l'arrivée de 398 nouveaux emojis, dont la possibilité de personnaliser les couples, mais aussi un emoji « neutre » entre le féminin et le masculin.

La mise à jour iOS 13.2 est disponible depuis le 27 octobre 2018, et elle consacre l’arrivée de 398 nouveaux emojis. Le site de référence emojipedia a recensé ces émoticônes dans un grand article, avec un collage très utile où l’on peut découvrir toutes les nouveautés.

On y voit notamment qu’une alternative non-genrée a été créée pour les emojis « être humain », pour celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans les catégories binaires « homme » et « femme ». Il est désormais également possible de personnaliser la couleur de peau des emojis couples.

L’objectif d’Apple est plutôt simple : représenter au maximum la pluralité des corps et identités de genre qui existent dans le monde. Google avait déjà annoncé la création d’emoji de genre neutre début 2019.

Cette décision s’inscrit bien dans la politique d’Apple en matière de représentation de genre : les Memoji en sont un bon exemple. Ces stickers animés qu’on peut personnaliser à son image ont la particularité de n’être associés à aucun genre : on choisit juste les caractéristiques que l’on souhaite, à partir d’une base neutre.

iOS 13.2 apporte également son lot d’emojis mignons comme la loutre, le flamand rose, le paresseux, le banjo, la planète Saturne, mais aussi un emoji gilet jaune (sauf qu’il est orange), les cheveux blancs et roux, un parachute, et plein d’autres surprises.