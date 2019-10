La bêta d'iOS 13.2 continue de montrer de nouvelles fonctionnalités pour les iPhone, iPod et iPad.

iOS 13 est à peine sorti (et patché en version 13.1) que la version 13.2 se prépare. Et même si elle reste une évolution mineure du système d’exploitation, elle pourrait apporter des nouveautés attendues par les utilisatrices et utilisateurs de produits Apple dans sa version finale. La bêta 2, fournie aux développeurs, comporte des tas de petites fonctionnalités. Certaines retiennent particulièrement notre attention.

D’accord, on triche : commencer un article avec une loutre si mignonne, c’est jouer à la déloyale avec votre attention. Mais c’est officiel : la loutre aura son icône dans iOS 13, comme d’autres animaux, corps célestes, corps robotisés et corps humains.

Pour ces derniers, ce sont les combinaisons de couples qui sont à l’honneur, permettant enfin le choix libre du genre et de la couleur de peau. Le handicap sera également beaucoup mieux représenté, des aides aux déplacements aux prothèses.

On attend les AirPods à réduction de bruit active avec grande impatience. Et même si nous ne connaissons pas la sortie de ces appareils, la prochaine version d’iOS aura en tout cas un menu pour régler la puissance de cette réduction. Est-ce que cela sera une option pour tous les appareils proposant une réduction modulable ? Difficile à dire.

