De nouveaux programmes originaux, des séries cultes, des acquisitions : voici le programme des nouveautés qui viennent compléter le catalogue Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du e-commerce, en septembre 2019 pour la France.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, il mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video devient de plus en plus intéressant. Face à Netflix et son plan d’attaque à coup de dizaines de nouveaux programmes originaux, la plateforme de SVOD d’Amazon a du mal à faire le poids. Mais peu à peu, elle se construit un catalogue de qualité, notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience, comme The Office, How I Met Your Mother ou encore Dawson.

Pour la rentrée, Amazon nous propose des programmes exclusifs comme Into the Dark (si vous aimez l’horreur) ou Undone. Les fans de Supernatural pourront également découvrir la 13e saison tandis qu’il sera possible de binge-watcher South Park à la fin du mois. Sans oublier l’intégrale des films Twilight, dont on est tous fans sans vraiment se l’avouer.

L’abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois), qui donne notamment accès à des conditions de livraison plus avantageuses (ou un abo Switch Online).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Séries

Into the Dark — 13 septembre

Amazon n’a pas envie d’attendre Halloween pour filer quelques sueurs froides à ses abonnés. Into the Dark prend la forme d’une anthologie avec des histoires différentes à chaque épisode articulé autour d’événements récurrents (Thanksgiving, Noël).

Undone, saison 1 — 13 septembre

Rosa Salazar, vue dans le film Alita : Battle Angel, peut manipuler le temps après un accident de voiture.

This is Us, saison 3 — 26 septembre

Les histoires de la famille Pearson vous tireront forcément une larme. Ou plusieurs. Ou beaucoup beaucoup.

The Big Bang Theory, saison 11 — 27 septembre

Vous n’avez toujours pas vu l’avant-dernière saison de cette série humoristique jouant sur les codes des geeks ? On espère que vous aimez les rires en fond…

Jeux d’Influence — 27 septembre

Le directeur marketing d’une grande entreprise d’agrochimie est découvert noyé dans la Seine. Un député et son assistant parlementaire… zzZzzzzzZzzzz…

Supernatural, saison 13 — 27 septembre

Supernatural entame déjà sa quinzième année d’existence cette année. Mais est-ce que vous avez vécu toutes les aventures surnaturelles des frères Winchester ?

Revenge, saisons 1 à 3 — 30 septembre

Comme le titre l’indique, c’est l’histoire d’une vengeance. Original.

South Park, saisons 1 à 22 — 30 septembre

Humour pipi caca, longévité à toute épreuve, références bien senties… South Park est un dessin animé qu’on ne présente plus. Préparez-vous à rire. Beaucoup.

Films & Docu

La Saga Twilight — 1er septembre

Parce que vous en avez toujours rêvé et que, en secret, vous aimez Twilight, l’intégrale de la saga est disponible sur Amazon. Bella, Edward et le loup-garou dont on a volontairement oublié le prénom n’auront plus aucun secret pour vous.

Lost in Translation — 1er septembre

La rencontre improbable entre Bill Murray et Scarlett Johansson dans un hôtel à Tokyo. Réalisé par Sofia Coppola, Lost in Translation est une pause dans un temps où tout va trop vite, où tout peut nous échapper. Culte.

Show Dogs — 4 septembre

Avez-vous déjà entendu parler de Max, un chien policier ?

El Corazon de Sergio Ramos — 13 septembre

Un documentaire sur le footballeur espagnol Sergio Ramos, figure du Real Madrid et de sa sélection. Son palmarès parle pour lui.

Le Transporteur — 15 septembre

Avant de jouer les gros durs avec Dwayne Johnson, Jason Statham se battait contre les méchants dans la saga Le Transporteur. Rangez les cerveaux.

Inglourious Basterds — 26 septembre

Le film de guerre selon Quentin Tarantino. Avec un casting cinq étoiles.

Varane, Destin de Champion — Septembre

Raphaël Varane est l’un des héros de la Coupe du monde 2018, qu’il a remportée avec les Bleus.

