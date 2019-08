Seinfeld, Grey's Anatomy, Une nounou d'enfer, Dawson... On parle peu du catalogue de la plateforme de vidéo en streaming d'Amazon Prime, et pourtant il s'y cache de nombreuses séries cultes. Suivez le guide.

Il n’y a pas que Netflix dans la vie : d’autres plateformes disponibles en France proposent des séries de bonne qualité, comme OCS, Canal+ Séries ou encore Amazon Prime Video. Cette offre de vidéo en streaming est disponible uniquement lorsque l’on s’abonne à Amazon Prime, le service qui permet notamment d’obtenir des avantages de livraison pour 49 euros par an (ou 5,99 euros par mois).

Or comme il s’agit d’un service qui peut s’apparenter à du « bonus », il n’est pas rare que l’on ne se rende pas compte de l’étendue du contenu du catalogue disponible, pourtant assez fourni. Pour vous aiguiller dans cette jungle numérico-culturelle, nous avons sélectionné les meilleures séries actuellement disponibles sur Amazon Prime Video… mais pas n’importe lesquelles : on a choisi les séries cultes, les intemporelles, celles que l’on peut regarder et re-regarder n’importe quand pour se faire plaisir.

Dawson’s Creek

Que la personne capable d’écouter le générique de Dawson sans en fredonner au moins quelques notes se dénonce… car nous n’en croirons pas un mot. Pionnière dans sa manière d’aborder les relations entre ados, Dawson Creek a marqué toute une génération entre 1998 et 2003 — et pourquoi pas une nouvelle en 2019 ?

Seinfeld

Netflix a Friends, Amazon Prime Video a Seinfeld. L’ancêtre des sitcoms « entre amis » a forcément vieilli (elle a débuté en 1989), mais on y retrouve tout ce qui fait le charme de ces comédies qui donnent l’impression de faire véritablement partie d’une famille. Les neuf saisons de la « série sur du rien » sont accessibles.

The Office

C’est la série que tout le monde s’arrache aux États-Unis : The Office est en France sur Amazon Prime Video, et en entier (9 saisons) en plus. Très sarcastique, piquante, voire volontairement gênante, la série US (adaptée de la version britannique) sait aussi se montrer tendre envers ses personnages loufoques.

Lost

We need to go back ! Si vous étiez fan de série au milieu des années 2000, vous avez probablement été transportés par la vague Lost et ses mystères, son atmosphère pesante, des cliffhangers à couper le souffle et ses personnages fascinants. Il est possible de s’y replonger pleinement, car les six saisons sont disponibles.

Une nounou d’enfer

Diffusée entre 1993 et 1999, une Nounou d’enfer est rapidement devenue culte : Fran et ses talents de babysitter plus que questionnables ne pourront que vous arracher un sourire complice. Les six saisons sont en ligne.

Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy n’est même pas terminée qu’elle est déjà culte. La série qui est sortie seulement six mois après Lost en est aujourd’hui à sa quinzième saison. Les treize premières sont sur Amazon Prime Video, ce qui vous donnera l’occasion de rattraper votre retard ou de tout revoir si vous êtes en manque de discours inspirants, cas médiaux improbables et critique sociale à la fois légère et acerbe.

