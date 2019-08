On fait le point sur les gros jeux prévus pour cette fin d'année.

Les amateurs de jeux vidéo le savent : chaque fin d’année, les éditeurs multiplient les grosses sorties pour remplir un maximum leur bilan financier pendant les fêtes (Thanksgiving, Noël). À tel point que c’est parfois un peu compliqué de faire le bon choix quand on n’a pas un budget extensible (sans compter le temps qu’il faut pour finir tous ces jeux acquis).

Toutefois, une tendance se dessine en 2019 : on arrive à la fin de la génération PlayStation 4/Xbox One et cela se ressent dans le calendrier. Il y aura (un peu) moins à faire avant de passer à 2020, qui démarrera par un premier semestre copieux (Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers, Cyberpunk 2077). On a quand même trouvé six titres à demander au père Noël pour passer du bon temps quand il fera très froid dehors.

Les jeux vidéo à suivre en fin d’année 2019

The Surge 2 — PS4, Xbox One et PC

Pourquoi on l’attend ? Parce que, depuis Sekiro : Shadows Die Twice, on s’ennuie quand même ferme. Cette suite d’un Dark Souls-like misant sur un univers futuriste a tout du jeu à suivre. Son prédécesseur, malgré des défauts de jeunesse, avait posé des bases solides qui ne demandent qu’à être bonifiées. Si le studio Deck13 a tiré les enseignements nécessaires alors on aura affaire à une alternative de choix aux jeux développés par From Software (en attendant le prochain From Software, justement), Comme Nioh avait su le faire en son temps. Spoiler : il faut aimer les expériences au challenge relevé.

Date de sortie : 24 septembre

Call of Duty : Modern Warfare — PS4, Xbox One et PC

Pourquoi on l’attend ? La sortie d’un Call of Duty a toujours été une date en soi. Mais, ces dernières années, il faut bien avouer que l’engouement est quelque peu retombé, la faute à des choix douteux (trop de futurisme), des sous-chapitres un peu trop étirés (Black Ops 4…) et à un marché multi qui a évolué vers le Battle Royale sous l’impulsion de Fortnite. Avec Call of Duty : Modern Warfare, Activision tient peut-être l’épisode du renouveau. Le reboot reprend le nom de celui qui a transformé COD en machine commerciale, et Infinity Ward a décidé de repartir de zéro avec une emphase sur le réalisme (mais zéro caractère politique). Nouveau moteur graphique et nouvelles ambitions : en 2019, Call of Duty est à surveiller.

Date de sortie : 25 octobre

Luigi’s Mansion 3 — Switch

Pourquoi on l’attend ? Titre phare du catalogue de la GameCube, privée à son lancement d’un jeu Mario, Luigi’s Mansion a continué son petit bonhomme de chemin sur la 3DS. Pour le troisième opus, Nintendo a logiquement choisi la Switch. Les fans savent déjà à quoi s’attendre : il s’agira de chasser des fantômes mignons à l’aide d’un aspirateur. Le hasard du calendrier (ou pas) veut qu’il soit disponible le jour d’Halloween afin que l’on puisse passer la soirée et la nuit à vivre quelques sueurs froides en compagnie de Luigi (ou pas).

Date de sortie : 31 octobre

Death Stranding — PS4

Pourquoi on l’attend ? Parce qu’on n’a toujours rien compris à la nouvelle production signée Hideo Kojima (papa de la saga Metal Gear). Et qu’on aimerait bien savoir de quoi il en retourne vraiment après une série de bandes-annonces plus étranges les unes que les autres (c’est voulu). On a du mal à croire à une sortie du jeu cette année. Si tel est le cas, on sera au rendez-vous pour voir si Hideo Kojima n’a rien perdu de son talent depuis son divorce compliqué avec Konami. Il s’est dans tous les cas entouré de tous ses potes — Guillermo Del Toro, Nicolas Winding Refn, Mads Mikkelsen ou encore Norman Reedus — pour Death Stranding. Sans oublier Léa Seydoux…

Date de sortie : 8 novembre (s’il n’est pas repoussé)

Star Wars Jedi : Fallen Order — PS4, Xbox One et PC

Pourquoi on l’attend ? Le studio derrière Apex Legends, qui a donné l’illusion que Fortnite pouvait vaciller (l’espace de quelques jours), se prépare à accompagner la sortie en salles du film Star Wars : L’Ascension de Skywalker avec Star Wars Jedi : Fallen Order. Développé pour le compte de Electronic Arts, il se distinguera des deux Star Wars Battlefront par son aventure exclusivement solo. On y incarnera un Padawan en fuite ayant survécu au massacre des Jedi voulu par l’Empereur. À l’E3, on a pu découvrir une aventure qui se rapproche d’un Uncharted, les pouvoirs et les sabres laser en plus.

Date de sortie : 15 novembre

Pokémon Épée et Bouclier — Switch

Pourquoi on l’attend ? L’événement de cette fin d’année a déjà un nom : Pokémon Épée et Bouclier. Cette nouvelle génération risque une fois encore d’occuper les fans pendant des semaines. Bonne nouvelle : la franchise va — enfin — délaisser la 3DS pour sortir sur une console plus puissante, la Switch en l’occurence. Le gap technique s’annonce des plus marqués avec un rendu visuel enfin à la hauteur de l’expérience RPG consistant toujours à capturer des créatures parfois très mignonnes. Bref, la Switch s’offre un vrai jeu Pokémon et tout le monde va vouloir une cartouche sous son sapin à Noël. Il y aura même une Switch Lite collector pour fêter le lancement.

Date de sortie : 15 novembre

