Sony a officialisé la date de sortie de Death Stranding. Ce sera pour le 8 novembre 2019.

8 novembre 2019 : les apôtres d’Hideo Kojima peuvent marquer leur agenda. Sony a officialisé la date de sortie de Death Stranding, le nouveau jeu cryptique développé par le papa des Metal Gear. Le titre prévu sur PlayStation 4 verra donc Noël, sauf si un retard de dernière minute vient bousculer le calendrier (on n’est jamais à l’abri avec Hideo Kojima).

Kojima Production n’a pas manqué de diffuser une nouvelle bande-annonce de Death Standing. Toujours aussi incompréhensible, le jeu vidéo réunira un parterre de stars. On apprend par exemple que le réalisateur Nicolas Winding Refn (Drive, The Neon Demon) sera de la partie. Il côtoiera Mads Mikkelsen (l’un de ses acteurs fétiches), Guillermo Del Toro ou encore Norman Reedus. Sans oublier Léa Seydoux, rebaptisée Fragile pour l’occasion.

Un jeu déjanté

Dans la longue vidéo de gameplay accompagnée par les violoncellistes du groupe Apocalyptica, on découvre que Sam Porter Bridges — le héros — pourra : poser des échelles, descendre en rappel, rouler à moto, se battre au corps-à-corps, tirer… Le tout dans un monde très bizarroïde peuplé de cités isolées en proie à l’extinction. En bref, on comprendra peut-être où Hideo Kojima veut en venir quand on jouera. Ou pas.

En tout cas, le fantasque créateur japonais voit Death Stranding comme un nouveau type de jeu d’action, où tous les éléments — histoire et gameplay — s’imbriquent ensemble avec pour principal thème les liens qui semblent unir un peu tout et — surtout — n’importe quoi. On connaît le malin plaisir que prend Hideo Kojima à jouer des codes et à briser le quatrième mur pour diluer son message. L’avenir dira si Death Stranding restera une vaste farce doublée d’une réunion de potes. Ou s’il s’agit d’une vraie expérience imaginée par un auteur à part. Rendez-vous le 8 novembre, donc. Si tout va bien.

