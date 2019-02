En 24 heures, deux millions de joueurs ont testé Apex Legends, le nouveau format Battle Royale gratuit lancé par EA.

24 heures après sa sortie, Apex Legends semble avoir tout pour devenir un phénomène à la hauteur de Fortnite.

Le jeu gratuit en mode Battle Royale a été lancé par surprise par Electronic Arts (EA) le 5 février 2019, et le monde du jeu vidéo s’en est immédiatement emparé. En une journée, plus de 2 millions de joueurs et joueuses avaient fait au moins une partie. Un million avait déjà testé le jeu au bout de 8 heures.

Respawn Entertainment a développé ce jeu gratuit en appliquant le concept très à la mode du Battle Royale, popularisé par l’incontournable Fortnite en 2018 : plusieurs joueurs sont lâchés sur une île et doivent s’éliminer. Il y a toutefois plusieurs différences :

60 joueurs au maximum sont lancés sur l’île, et vous jouez obligatoirement par groupe de trois

Il s’agit d’un First-person shooter (FPS), ce qui signifie que vous ne voyez pas votre personnage : vous observez la scène à travers ses yeux

Les joueurs choisissent un personnage parmi huit « légendes » qui ont chacun des aptitudes spécifiques (boucliers, armes, etc)

Pour l’instant, Apex n’est disponible que sur PC, PS4 et XBox One et les fans ne peuvent pour l’instant jouer qu’avec ceux qui sont sur la même plateforme.

Les streamers de Fortnite jouent tous à Apex

Apex Legends a notamment fait beaucoup de bruit car de nombreux streamers professionnels qui diffusent habituellement des parties de Fortnite ont testé le jeu en direct.

Au bout de 24 heures, le jeu est d’ailleurs encoree très largement le plus streamé sur la plateforme Twitch. À 10 heures du matin (heure française), il y avait plus de 130 000 spectateurs pour Apex contre 51 000 pour Fortnite.

Le jeu d’EA pourra-t-il pour autant détrôner Fortnite, qui domine la scène du jeu vidéo depuis un an ? Il faudra attendre quelques semaines, voire mois, pour le savoir. Le jeu d’Epic Games a eu l’unique capacité d’attirer de nombreux joueurs qui ne se définissent pas comme des « gamers » très fréquents ou assidus, ainsi que des joueurs très jeunes.

Or avec son esthétique plus brute, son point de vue à la première personne et son sérieux, Apex va peut-être avoir du mal à rassembler un public aussi divers que Fortnite. À suivre…