Microsoft a officialisé sa nouvelle formule d'abonnement, associant le Game Pass au Xbox Live Gold.

Le focus de Microsoft sur les services se matérialise un peu plus de jour en jour. À l’occasion de son émission Xbox Inside diffusée le 16 avril 2019, la firme de Redmond a officialisé le Xbox Game Pass Ultimate. Ce nouvel abonnement, qui sera disponible plus tard cette année, associe le Game Pass — bibliothèque de jeux à télécharger — et le Xbox Live — indispensable pour jouer en ligne.

Aux yeux de Microsoft, il s’agit d’une nouvelle étape pour la stratégie orientée sur le numérique. Il s’agit aussi d’un allié de poids pour la Xbox One S All-Digital Edition, nouvelle version de sa console dépourvue d’un lecteur de disque.

Quelques euros économisés (ou presque)

Proposé à 12,99 euros, le Xbox Game Pass Ultimate permet d’économiser quelques euros. Séparément, le Game Pass et le Xbox Live Gold coûtent respectivement 9,99 et 5,99 euros par mois. Mieux, un rapide calcul permet de se rendre compte que cette formule à 14,99 euros par mois est plus intéressante, sur une année complète, qu’un abonnement d’un an au Xbox Live (59,99 euros) et douze mois de Game Pass (9,99 x 12).

On récapitule :

Un an de Xbox Game Pass Ultimate : 12 x 12,99 soit 155,88 ;

Un an de Xbox Live Gold et douze mois de Game Pass : 59,99 + 12 x 9,99 soit 179,87.

En outre, le Xbox Game Pass Ultimate permet de mensualiser l’option Xbox Live Gold, sans compter la liberté de pouvoir s’arrêter quand on le souhaite après chaque période d’un mois.

Pour rappel, le Game Pass offre l’accès à un catalogue de jeux évolutif, y compris les nouveautés Microsoft dès leur sortie. De son côté, le Xbox Live Gold est indispensable pour jouer en ligne. En prime, il permet de récupérer quatre jeux gratuits tous les mois (deux sur Xbox One et autant sur Xbox 360).