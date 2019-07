Dès début 2020, la série culte Friends ne sera plus sur Netflix US. La perte est immense pour le géant américain.

Adieu les « on faisait une pause ! » de Ross et les commentaires sarcastiques de Chandler : Friends va quitter Netflix aux États-Unis à partir de début 2020, soit dans moins d’une année. Cette décision a été confirmée ce 9 juillet 2019 au cours de la présentation de HBO Max, la future plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) que va lancer WarnerMedia.

Netflix a confirmé sur Twitter qu’il perdrait les droits de diffusion de Friends à partir de début 2020 sur sa plateforme américaine. Concernant les autres pays comme la France, rien n’est encore sûr : les droits sont négociés différemment, et tant que HBO Max n’arrive pas dans l’hexagone, il est possible que Friends reste disponible chez nous un petit moment. Contacté à ce sujet, Netflix confirme que cette annonce ne concerne que les États-Unis.

The One Where We Have To Say Goodbye.

We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ☕

— Netflix US (@netflix) July 9, 2019