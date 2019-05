La tasse Starbucks qui avait été oubliée dans une scène de la saison 8 de Game of Thrones a finalement été supprimée en post-production par HBO. L'épisode disponible en replay n'a donc plus de trace de tasse anachronique.

Il s’agissait donc bien d’une erreur d’inattention. Un gobelet de type Starbucks avait été oublié dans une des scènes de l’épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, diffusé dimanche 5 mai 2019 outre Atlantique sur HBO, et en simultané sur OCS en France.

Il a finalement été discrètement effacé de la scène en à peine 24 heures, a remarqué The Verge. L’épisode, qui est disponible en replay sur HBO Go aux États-Unis, est à présent garanti 100 % sans gobelet : celui-ci a été édité en urgence en post-production après la découverte de cette grosse bourde. La chaîne américaine n’a pas communiqué sur cette modification.

Sur OCS, qui diffuse l’épisode en direct en France mais aussi en replay sur sa plateforme, le fameux gobelet est toujours là, a-t-on pu constater vers 15 heures ce 7 mai. Nous avons contacté la plateforme française pour savoir si l’épisode allait lui aussi être remplacé par la nouvelle version sans gobelet, et mettrons à jour cet article en cas de retour.

Il avait suffi que quelques fans remarquent la tasse anachronique et partagent la photo sur Twitter pour que l’information remonte très rapidement aux oreilles de la production de Game of Thrones.

« Je n’arrive pas à y croire ! De nos jours, vu qu’on peut faire des montages de tout… Mais j’imagine qu’il était vraiment là », a commenté Bernie Caulfield, la productrice exécutive de Game of Thrones depuis la saison 2, dans une interview donnée à la radio WNYC. « Nos équipes de déco sont tellement sur le pont, tout le temps, à 1 000 % (…) Si c’est le pire truc qu’on peut trouver, alors tout va bien. » Et d’ajouter en riant : « Mais on est désolés ! Westeros est le premier endroit à avoir eu un Starbucks, c’est un fun fact peu connu. »

Sur Twitter, le compte officiel de Game of Thrones s’est contenté d’une blague bien sentie pour désamorcer la situation qui, au fond, est plus drôle qu’autre chose.

News from Winterfell.

The latte that appeared in the episode was a mistake. #Daenerys had ordered an herbal tea. pic.twitter.com/ypowxGgQRl

— Game of Thrones (@GameOfThrones) May 6, 2019