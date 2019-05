Dans l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones, il semblerait qu'un gobelet de café très moderne ait été oublié dans un plan de plusieurs secondes.

Vous pouvez lire cet article sans crainte d’être spoilés sur le dernier épisode en date de la série de HBO. Sauf si vous êtes très attachés aux scènes de banquet, auquel cas nous vous conseillons d’attendre d’avoir vu le quatrième épisode de la saison 8 de Game of Thrones avant de lire ce qui suit.

Ce dernier épisode, diffusé dimanche 5 mai 2019 aux États-Unis, est probablement l’un des meilleurs de cette saison. Mais c’est un élément extérieur à l’intrigue qui a fait le plus réagir les spectateurs et spectatrices en ligne. En cause : un plan très spécifique du début de l’épisode, alors que les protagonistes sont en train de fêter leur victoire autour de tables de banquet.

Un gobelet Starbucks dans Game of Thrones

Si vous mettez sur « pause » aux alentours de 17 minutes, au moment où Tormund est en train de vanter les mérites de Jon Snow sous le regard de Daenerys, votre regard sera peut-être attiré vers un autre élément…

Vous ne voyez rien ? Regardez encore… Quand on éclaircit la photo.

Toujours rien ? Alors suivez notre regard.

Votre vue ne vous trompe pas : il s’agit bel et bien d’un gobelet de café de type Starbucks, posé tranquillement au milieu d’une table, dans un épisode de Game of Thrones. Alors que les personnages festoient avec de grands godets en métal, sur une table en bois, à la lumière de bougies, il semblerait que l’un d’entre eux ait fait un bond dans le temps (et de réalité) pour aller se commander un Grande Latte Vanille Caramel au Starbucks du coin. Ou peut-être est-ce une manière subtile de présenter une nouvelle famille méconnue de l’univers de George R.R. Martin, la House of Sirens ?

Le plan dure quelques secondes — le gobelet a ensuite disparu lorsque l’on revient sur Daenerys.

S’il est préférable d’en rire — les erreurs de raccord de plans sont courantes dans les films et les séries —, il est toutefois incroyable qu’un tel objet anachronique ait pu rester dans le champ, et que personne ne l’ait vu, ni lors du tournage, ni du montage en post-production.