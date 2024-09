Lecture Zen Résumer l'article

Une première bande-annonce du film Minecraft est sortie, avec Jack Black et Jason Momoa à la distribution. Sans surprise, le long-métrage reprend la direction artistique si particulière du jeu vidéo.

C’était un projet en gestation depuis dix ans, et certainement l’une des adaptations à venir parmi les plus improbables du grand écran. Le portage au cinéma de Minecraft est pourtant dans sa dernière ligne droite : il vient de se dévoiler avec une première bande-annonce, sortie ce mercredi 4 septembre. Le film doit sortir dans les salles obscures le 2 avril 2025.

Les formes cubiques sont de retour

On pouvait se demander de quelle manière le film allait retranscrire la si particulière direction artistique de Minecraft, avec sa géométrie très basique et ses graphismes élémentaires. On a la réponse : les protagonistes vont être plongés dans « l’Overworld », le monde du jeu, où tout a une forme cubique, sauf eux.

« Quatre marginaux se retrouvent aux prises avec des problèmes ordinaires lorsqu’ils sont soudainement entraînés par un portail mystérieux dans l’Overworld. […] Pour rentrer chez eux, ils devront maîtriser ce monde (et le protéger des méchants) tout en s’embarquant dans une quête magique avec un expert inattendu, Steve », expose le synopsis.

Steve dans le film, incarné par Jack Black

Dans l’univers de Minecraft, Steve est un personnage iconique, puisque c’est le premier à avoir été clairement identifié. Signe de sa notoriété, il figure au casting de Super Smash Bros. Ultimate, aux côtés d’autres stars du jeu vidéo — Ryu (Street Fighter), Sonic, Cloud (Final Fantasy), Pac-Man ou encore Snake (Metal Gear Solid).

L’univers graphique si particulier de Minecraft. // Source : Microsoft

C’est Jack Black (King Kong, Jumanji) qui a été choisi pour jouer Steve. Il sera accompagné par Jason Momoa (Aquaman, Dune, Game of Thrones), Emma Myers (Mercredi), Danielle Brooks (Orange Is the New Black) Sebastian Eugene Hansen ainsi que Jennifer Coolidge (The White Lotus). Ils joueront des marginaux, propulsés dans le monde de l’Overworld.

Sorti officiellement en 2011, Minecraft reste encore aujourd’hui l’un des jeux les plus populaires au monde, avec plusieurs millions de joueurs et de joueuses chaque mois, et autant de personnes qui regardent des parties en ligne via la plateforme de diffusion Twitch. De quoi offrir au film des perspectives commerciales prometteuses.

