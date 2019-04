Nintendo a annoncé qu'il serait possible de jouer à ses deux jeux phares en réalité virtuelle avec un nouveau kit Nintendo Labo de réalité virtuelle. Il sort le 12 avril.

Il sera bientôt possible d’explorer le royaume d’Hyrule entièrement en réalité virtuelle. Nintendo a annoncé ce 5 avril 2019 que ses deux jeux phares,The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey seront jouables en 3D grâce à son nouveau kit Labo de construction.

Le 12 avril prochain, Nintendo lancera, parmi d’autres constructions en carton, son « VR Goggles », qui est une sorte de boîte dans laquelle il faudra insérer la Switch, et qui permettra de voir en 3D ce qu’il se passe à l’écran. Ce genre de « visionneuse Cardboard » existe déjà depuis des années : on y glisse généralement un smartphone.

Jouer à Zelda entièrement en réalité virtuelle

Ces lunettes en carton de réalité virtuelle seront disponibles le 12 avril 2019, pour 40 dollars. Il faudra attendre le 25 avril 2019 pour que les mises à jour soient actives pour les deux jeux.

Super Mario Odyssey contiendra trois nouveaux mini-jeux bonus exclusifs

contiendra trois nouveaux mini-jeux bonus exclusifs The Legend of Zelda : Breath of the Wild devrait être quant à lui entièrement jouable, sans que les joueurs ne perdent leur progression. Il suffira d’activer le mode « Toy-Con VR Goggles » dans les options.

Experience 2 beloved games in new ways with the Toy-Con VR Goggles from the #NintendoLabo : VR Kit ! https://t.co/be8xudP2PK pic.twitter.com/M0C6w59lIT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 5, 2019

On remarque toutefois que la manière dont le Toy-Con VR Goggles est présenté laisse penser qu’il faudra tenir la Nintendo Switch près de son visage en permanence pour que cela fonctionne. Attention aux courbatures…