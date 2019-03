HBO, la chaîne qui diffuse Game of Thrones, a caché des répliques du trône de fer un peu partout dans le monde. Il reste quelques jours pour trouver les 2 restantes.

Il ne reste plus que 2 répliques du trône de fer à trouver parmi les 6 disséminés par les producteurs de la série Game of Thrones dans le monde. Depuis la mi-mars 2019, HBO, la chaîne câblée américaine sur laquelle est diffusée la série, a dévoilé un jeu, appelé For the throne. Il consiste à trouver des trônes de fer cachés à travers le monde. Il y en a 6 au total.

Des vidéos pour seul indice

Pour les trouver, les seuls indices sont des vidéos filmées à 360 degrés du lieu de la cachette. On y voit une forêt, un paysage enneigé avec une aurore boréale ou un mystérieux fond de brouillard qui risque de donner bien du fil à retordre aux fans…

4 trônes ont déjà été trouvés uniquement grâce à ces indices. Le premier, rapportait Sky Atlantic, a été découvert par Alex Bowring et Tom Maullin-Sapey, deux jeunes britanniques qui ont pu immortaliser leur couronnement.

3 autres trônes ont ensuite été trouvés. Un en Espagne…

Un au Brésil…

Et un en Suède, en plein milieu d’une étendue de neige.

Aucune récompense à la clé

D’après les fans, les derniers cachés seraient au Canada ou en Nouvelle-Zélande, là où de nombreuses scènes de la série ont été tournées. Il reste quelques jours pour les trouver.

Il n’y a aucune récompense à la clé, si ce n’est la gloire d’avoir relevé le défi. HBO a cependant profité de la notoriété du jeu pour promouvoir une campagne de don du sang. Sur le site dédié, on trouve ainsi une liste des points de collecte.

La 8e et dernière saison de Game of Thrones sera diffusée sur HBO dès le 14 avril. D’ici là, vous pouvez regarder la bande-annonce en boucle ou… vous remémorer les morts les plus épiques des personnages de la série.