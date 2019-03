Game of Thrones est une série TV qui n'hésite pas à tuer ses personnages. Et certaines morts nous donnent encore des cauchemars.

Ces dernières années, les mordus de séries ont rythmé leur calendrier au gré des épisodes de Game of Thrones, se délectant de chaque minute offerte par la chaîne HBO. Aussi ont-ils inondé leurs réseaux de sociaux de ‘noooooon’, ‘pas luiiiiiii’ ou encore ‘wololo l’épisode 9 là’ après un cliffhanger imaginé par les scénaristes.

Le credo de Game of Thrones est pourtant simple à comprendre : il faut éviter de s’attacher à un personnage, chaque membre du casting ayant une date de péremption. Et ce n’est pas la loi du plus fort qui règne à Westeros, davantage celle du plus malin… sinon du plus chanceux.

Choquantes, méritées, surprenantes, les morts de Game of Thrones font partie des pires et meilleurs moments de la série. Alors que la saison 8 démarre bientôt, on a voulu revenir sur les plus marquantes.

Si vous désirez éviter les spoilers, la lecture s’arrête ici.

La mort mème : Eddar Stark

Difficile de ne pas commencer par la mort d’Eddar Stark, alias ‘le bon gars qui se fait avoir’. En effet, il est incarné par Sean Bean, acteur qui a pris l’habitude de mourir dans ses films (exemple : Le Seigneur des anneaux). Ses nombreux décès fictifs sont devenus des mèmes au point que le principal intéressé s’en amuse. Il a même accepté d’apparaître dans Hitman 2 pour devenir la cible d’un tueur. Un vrai running gag.

La mort triste : Talisa Maegyr

Le passage de vie à trépas de Talisa Maegyr symbolise l’une des scènes les plus sanglantes de Game of Thrones : le mariage rouge, pendant lequel Catelyn Stark et Robb Stark se font assassiner en plein banquet. Victime collatérale du massacre : la pauvre Talisa Maegyr, amour de Robb qui se fait éventrer alors qu’elle porte un enfant. Deux morts pour le prix d’une.

La mort en or : Viserys Targaryen

Première tête à claques de Game of Thrones, Viserys Targaryen, le frère de Daenerys, croyait pouvoir manipuler tout le monde pour conquérir le trône. C’était sans compter sur Khal Drogo, le barbare taiseux qui décide de le punir d’un ultime outrage en lui versant de l’or fondu sur le crâne. La métaphore est là : il s’agissait de lui offrir la couronne qu’il convoite tant. Bien fait.

La mort antivax : Khal Drogo

Dans Game of Thrones, on peut donc être un barbare considéré comme l’un des plus grands guerriers jamais vus et mourir d’une infection consécutive à une blessure que l’on pourrait comparer à une piqûre de moustique. Bon okay, il a été maudit par une sorcière. Par chance, Jason Momoa a pu recycler ses cheveux longs et sa musculature dans le remake de Conan et Aquaman. Ouf.

La mort tragique : Oberyn Martell

Dire que Oberyn Martell était parvenu à terrasser Gregor Clegane, connu sous le surnom de la Montagne. Mais, par excès de suffisance, il s’est fait prendre à son propre piège et, dans un ultime effort, sa victime est devenue son bourreau. La scène reste ancrée dans les mémoires : le joli minois d’Oberyn se fait écraser à mains nues par le colosse, qui aura même la chance d’être ressuscité. Rien de tel qu’un mort-vivant comme garde du corps.

La mort qu’on voulait : Joffrey Baratheon

Personne n’a jamais aimé Joffrey Baratheon. Et on attendait tous sa mort avec impatience. C’est finalement un mystérieux poison qui a eu raison de lui. Rarement, dans l’histoire des séries et des films, les téléspectateurs auront éprouvé autant de joie devant une scène supposée tragique. Mais il le méritait tellement…

La mort bête : Robert Baratheon

Robert Baratheon nous gratifie de la classique du roi : mort non pas sur le champ de bataille, mais dans son lit après une partie de chasse qui a mal tourné. L’histoire raconte que c’est un sanglier qui a tué cet homme parfois décrit comme un porc.

La mort fake : Jon Snow

Les scénaristes de Game of Thrones ont tenté de nous faire croire qu’ils avaient tué Jon Snow, le seul héros de la série qui arrive à ne pas mourir. Il ne lui a pas fallu longtemps pour revenir sur le vaste échiquier, plus déterminé que jamais. Bien essayé.

La mort prévue dans l’avenir par des magiciens du passé qui ont écrit l’histoire des Stark et ohlala c’est compliqué tout ça : Hodor

La mort d’Hodor, que certains considèrent comme la plus triste de la série en raison du caractère inoffensif du personnage, est liée à son nom. En effet, Hodor renvoie à la phrase ‘Hold the Door’. Car c’est en tenant une porte pour protéger Bran des Marcheurs qu’il pousse son dernier souffle… et ne retient plus qu’une version déformée de cette phrase dans sa jeunesse. Un bien cruel destin programmé d’avance.

La méta-mort : le chat

Saviez-vous qu’il y avait un petit chat tout mignon dans Game of Thrones ? Eh bien vous ne le verrez pas dans la saison 8 puisque les créateurs ont décidé de s’en débarrasser en hors-champ, avant même la reprise. « Cersei détestait tellement le nom Ser Pounce qu’elle ne pouvait pas l’autoriser à vivre. Elle a donc décidé de l’exécuter de manière symbolique. La mort de Ser Pounce est tellement horrible que nous ne pouvions pas la montrer », a confié David Benioff, cité par The Verge le 11 février 2019. Merci pour nos petits cœurs.

En réalité, le chat-acteur était juste une plaie à gérer sur les plateaux de tournage.

La mort 30 millions d’amis : le dragon

On aurait pu citer plusieurs décès d’animaux dans Game of Thrones, notamment les loups des Stark. Mais on a préféré retenir celle de l’un des dragons de Daenerys. La majestueuse créature ailée tombe face au Roi des Marcheurs qui s’improvise lanceur de javelot professionnel et est ramenée à la vie dans la foulée pour en devenir la monture. Gare à celles et ceux qui croiseront sa route dans la saison 8.