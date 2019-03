Lors de son Nindies Showcase Spring 2019, Nintendo a dévoilé la liste des jeux indés qui débarqueront bientôt sur sa console. Parmi eux, Cuphead et Cadence of Hyrule, un nouveau jeu dans l'univers de Zelda.

Nintendo semble bien décidé à tenir sa promesse de sortir entre 20 et 30 jeux indépendants sur Switch chaque année. Lors de son Nindies Showcase Spring 2019, la firme a annoncé pas moins de 16 jeux indé sur sa console entre le printemps et l’automne 2019. On trouve aussi bien des portages que des nouvelles productions, mais deux jeux retiennent particulièrement l’attention : Cuphead et Cadence of Hyrule.

Cuphead est bien connu des amateurs du circuit indépendant. Succès critique et commercial, ce jeu de plateforme très punitif a donné des cauchemars à tous les joueurs, même les plus expérimentés. Son arrivée sur Switch était attendue par les fans, qui verront leur vœu exaucé dès le 18 avril prochain.

Cadence of Hyrule est lui un jeu original, créé par Brace Yourself Games, le studio à l’origine du très bon Crypt of the Necrodancer. Il reprend le concept de ce dernier, à savoir la traversée de niveaux et l’affrontement d’ennemis en rythme avec la musique, mais utilise cette fois l’univers de Zelda. Il sortira au printemps 2019.

Les autres sorties

Si l’arrivée de Cuphead sur Switch et la révélation de Cadence of Hyrule étaient les deux plus grosses annonces du Nindies Showcase Spring 2019, les autres peuvent aussi retenir l’attention :

Overland : un jeu de stratégie dans un monde post-apocalyptique (automne 2019)

: un jeu de stratégie dans un monde post-apocalyptique (automne 2019) My friend Pedro : un jeu d’action impliquant beaucoup de voltige (Juin 2019)

: un jeu d’action impliquant beaucoup de voltige (Juin 2019) Neo Cab : un « jeu de survie émotionnel » mettant en scène de chauffeurs de taxi (été 2019)

: un « jeu de survie émotionnel » mettant en scène de chauffeurs de taxi (été 2019) The Red Lantern : un jeu de survie en pleine nature (courant 2019)

: un jeu de survie en pleine nature (courant 2019) Dark Wood : un survival-horror sortie sur Steam en 2017 (Mai 2019)

: un survival-horror sortie sur Steam en 2017 (Mai 2019) Katana Zero : un jeu d’action qui implique la manipulation du temps (18 avril 2019)

: un jeu d’action qui implique la manipulation du temps (18 avril 2019) Rad : un jeu d’action où l’évolution du personnage se base sur des mutations (été 2019)

Creature in the Well : un jeu mêlant action, aventure et flipper (été 2019)

: un jeu mêlant action, aventure et flipper (été 2019) Blood Roots : un jeu d’action où l’environnement devient une arme (été 2019)

: un jeu d’action où l’environnement devient une arme (été 2019) Pine : un jeu de rôle fantastique inspiré de Zelda (mi-2019)

: un jeu de rôle fantastique inspiré de Zelda (mi-2019) Swimsanity : Un jeu de tir arcade se concentrant sur la coopération (été 2019)

: Un jeu de tir arcade se concentrant sur la coopération (été 2019) Blaster Master Zero 2 : un jeu d’action-aventure en 2D dans un univers de science-fiction (déjà disponible)

: un jeu d’action-aventure en 2D dans un univers de science-fiction (déjà disponible) Stranger things 3 : un jeu d’aventure rétro en coopération reprenant l’histoire de la série à succès Stranger Things (4 juillet 2019)

Le Nindies Showcase Spring 2019 peut être visionné en intégralité dans la vidéo ci-dessous :