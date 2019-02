Microsoft envisagerait de s'associer à Nintendo en vue de proposer le Xbox Game Pass sur la Switch.

En décembre dernier, des propos de Phil Spencer, patron de la branche Xbox, suggéraient une ouverture du Xbox Game Pass à d’autres plateformes — y compris sur les consoles concurrentes. Selon une rumeur partagée par Direct-Feed Games (via GameInformer) le 21 février 2019, l’abonnement de Microsoft pourrait bientôt être disponible sur… Nintendo Switch ! Notre confrère précise que l’officialisation serait attendue pour cette année.

Si cette information est avérée, cela pourrait constituer ce que l’on appelle communément un game changer. On parle quand même d’une alliance entre deux géants de l’industrie avec, d’un côté, Microsoft et sa force de frappe sans équivalent et ses prouesses techniques côté matériel et de l’autre, Nintendo, qui s’est totalement retrouvé depuis le lancement de sa console hybride et règne sans partage sur les ventes de jeux vidéo. Cela ressemble fort à une levée de boucliers pour faire chuter Sony.

Le Xbox Game Pass sur Switch

Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service facturé 9,99 euros par mois et permettant de jouer à un catalogue évolutif — façon Netflix –, y compris aux nouveautés Microsoft le jour de leur sortie. Pour le moment, il n’est disponible que sur Xbox One et fonctionne sur le principe du téléchargement. Compte tenu du manque de puissance de la Switch, le Xbox Game Pass va devoir épouser la technologie streaming pour être accessible sur la console hybride.

Au Japon, on peut déjà jouer à Resident Evil 7 : Biohazard et Assassin’s Creed Odyssey sur Switch grâce à la magie du streaming. En somme, voir le Xbox Game Pass sur la machine à succès de Nintendo est tout à fait plausible — et techniquement possible, vu que le processeur est comparable à celui que l’on trouve dans une Shield TV de Nvidia qui fait tourner GeForce Now sans souci (avec une bonne connexion internet).

L’indiscrétion partagée par notre confrère mentionne en outre l’idée de portages purs et durs de certaines exclusivités Microsoft (exemple : Ori and the Blind Forest). Sur ce point, on rappellera que Ninja Theory, acquis par Microsoft l’année dernière, publiera prochainement Hellblade : Senua’s Sacrifice sur Switch. Un autre signe d’ouverture.

Ce ne serait pas la première fois que l’on verrait l’esquisse d’un rapprochement entre Microsoft et Nintendo, qui se sont déjà entendus sur Minecraft pour une campagne pro-cross-play, délibérément anti-Sony.

Contacté par Numerama, Microsoft n’a pas voulu commenter, ni confirmer cette rumeur.