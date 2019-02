Les bois de Wailing Woods pourraient bien avoir été incendiés dans la nouvelle saison de Fortnite, le jeu phénomène d'Epic Games.

Alors qu’Apex Legends prend de l’ampleur de jour en jour, Fortnite continue son bonhomme de chemin. Le jeu de construction et de survie, très populaire grâce à son mode Battle Royale, s’est imposé l’an dernier comme le phénomène incontournable de 2018.

Avec son esthétique pop, ses danses enjouées (actuellement sujettes à des plaintes en justice) et son aspect communautaire, Fortnite a gagné jusqu’à 78 millions de joueurs et joueuses au mois d’août dernier — depuis, les données se font plus rares.

La force du jeu créé par le studio Epic Games réside aussi dans sa capacité à se réinventer constamment, notamment au fil de saisons (sept, en un an et demi). Alors que la saison actuelle touche bientôt à sa fin, on fait le point sur le huitième volet, qui devrait encore s’accompagner de gros changements, notamment au niveau de la carte de l’île du jeu.

La date

La saison 8 de Fortnite est attendue pour le 28 février 2019. Comme d’habitude, elle succèdera immédiatement à la saison précédente, qui avait vu arriver un hiver glacial et une neige épaisse se répandre sur tout le quart sud-ouest de la carte, Polar Peak.

Comme nous l’avions relevé il y a quelques jours, le passe de combat habituel (qui donne des récompenses en fonction des niveaux) pourra être acheté par les joueurs, mais également débloqué gratuitement en relevant quelques défis. C’est la première fois qu’Epic Games permet de gagner ce passe gratuitement, alors que celui-ci coûte 950 V-Bucks, soit environ 9,5 euros. Certains y voient l’ombre d’Apex Legends, qui grossit très vite, notamment grâce à des streamers historiques de Fortnite qui se mettent au jeu d’EA.

Les changements Les gros changements

Depuis plusieurs jours, les joueurs ont pu apercevoir des fissures dues à des tremblements de terre, à quelques endroits de la carte, laissant penser à un séisme imminent.

Mais plusieurs gros changements seraient à prévoir, d’après des informations qui ont commencé à fuiter, mais qui n’ont pas été confirmées par Epic Games.

Le premier concerne Tilted Towers, la zone la plus célèbre du jeu car centrale et rassemblant beaucoup de coffres de butins. Un bâtiment, connu pour être constamment en travaux, pourrait bien être détruit à nouveau.

Les bois de Wailing Woods pourraient bien aussi subir un violent changement à cause d’un incendie qui ravagerait une partie de la forêt.

La nouvelle carte La nouvelle carte

Un compte Twitter dédié aux bribes d’informations sur Fortnite a publié un rendu imaginé de ce à quoi pourrait ressembler la carte du jeu avec ces nouveaux changements. On y voit bien la partie nord-est transformée en friche après un incendie. Cette map n’a rien d’officiel.

Minimap pic.twitter.com/2fdBGcDyKI — Lucas7yoshi_ // Fortnite BR News & Leaks (@lucas7yoshi_) February 14, 2019