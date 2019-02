Electronic Arts a annoncé Apex Legends, un Battle Royale free-to-play développé par Respawn Entertainment.

Vous en avez marre de Fortnite ? Un nouveau challenger est entré dans l’arène. Apex Legends, présenté le 4 février 2019 dans un communiqué de presse, est édité par Electronic Arts, et il est développé par Respawn Entertainment, studio à qui on doit les Titanfall (FPS multijoueur avec des méchas). Gratuit, il est déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC (un abonnement au Xbox Live est requis pour la console de Microsoft).

Prenant place dans le même univers que Titanfall, Apex Legends troque les gros robots pour un gameplay inscrit dans le genre Battle Royale. S’il marche sur les plates bandes de Fortnite, il comporte quelques spécificités, notamment sa composante tactique (escouade de trois joueurs) et ses huit héros aux compétences propres (exemple : traquer et détecter les adversaires).

Un mélange de Fortnite et d’Overwatch

Respawn Entertainment veut mettre l’accent sur la coopération entre les membres d’une même équipe, sur une unique carte où s’affrontent 60 participants. En ce sens, le casting de personnages est important à étudier pour associer au mieux les aptitudes de chacun. Parmi les autres éléments distinctifs, on note la présence de balises de réapparition pour ressusciter les coéquipiers, un système de communication avancée pour dialoguer facilement (sans casque) ou encore la possibilité d’arriver sur la carte en groupe ou séparément.

Du côté du modèle économique, on reprend ce qui a fait la richesse d’Epic Games avec Fortnite : des saisons de trois mois articulées autour d’un passe de combat et des microtransactions qui permettent d’acheter des éléments cosmétiques sans aucun avantage compétitif. Respawn Entertainment entend également intégrer plus de narration, des nouveaux héros (qu’il faudra débloquer) et des environnements inédits.

Dans la FAQ d’Apex Legends accessible sur le site officiel, on peut lire que le studio est très investi dans son combat contre la triche et n’a pas prévu, pour l’heure, la fonctionnalité cross-play (comprendre : les joueurs des différentes plateformes ne jouent qu’entre eux).

Crédit photo de la une : Electronic Arts Signaler une erreur dans le texte