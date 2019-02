À trois semaines de la sortie de Captain Marvel au cinéma, le studio continue de jouer sur une promotion respirant les années 90.

C’est dans un peu plus de trois semaines que sortira au cinéma Captain Marvel, le premier film du Marvel Cinematic Universe à être consacré à une super-héroïne. Mais contrairement à la majorité des autres films de la saga, l’histoire de ce 21e long-métrage se déroulera quelques dizaines d’années avant les évènements qui tiennent actuellement les fans en haleine avec Avengers.

L’intrigue principale de Captain Marvel se déroule en effet dans les années 90 et dès la première bande-annonce, Marvel a multiplié les références à cette décennie : une enseigne de vidéo-club à la VidéoFutur, des modèles de voiture vintages, des cabines téléphoniques, des pagers (souvenez-vous : c’était les Tam-Tam et autres Tatoo) et, évidemment, quelques personnages bien connus avec trente ans de moins.

Le design du web des années 90

Mais le studio de cinéma ne s’est pas arrêté en si bon chemin : même le site promotionnel américain a eu droit à un traitement spécial. Si vous avez connu le web dans les années 90, vous devriez avoir quelques souvenirs qui devraient remonter à la surface, car Marvel a coché toutes les cases (ou presque !) de ce qui se faisait de mieux (ou de pire, c’est selon) en termes de design de site web.

Vous redécouvrirez les alignements de GIF animés, la police d’écriture Comic Sans MS, les images répétées pour tapisser le fond d’écran, les incrustations du texte sur l’image, le bon vieux livre d’or (qui est soi-disant plein, avec quelques références que l’on pouvait croiser à l’époque, comme « All your base are belong to us ! » ou « Is anyone else concerned about Y2K ? ! ? ») ou bien le compteur de visites.

En somme, pour que le tableau soit vraiment complet, il ne manque plus que le lecteur de musique MIDI qui se lance automatiquement !

Et si vous scrollez tout en bas… excelsior !