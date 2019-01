Les utilisateurs de Steam goûtent peu à l'obligation d'aller sur l'Epic Games Stores pour acheter Metro Exodus.

La guerre entre Steam et l’Epic Games Store fait visiblement des victimes collatérales. En effet, les joueurs PC goûtent peu à l’exclusivité de Metro Exodus sur la plateforme d’Epic Games et le font savoir en utilisant leur arme préférée : le review bombing (noter volontairement un jeu de manière négative).

Et comme ils ne peuvent pas descendre le score d’un jeu qui n’est pas encore sorti, ils ont visé Metro 2033 et Metro : Last Light, les précédents opus de la franchise disponibles sur Steam (mais pas encore sur l’Epic Games Store).

Sur les pages Steam des deux jeux, on peut constater que les retours négatifs ont grimpé en flèche ces derniers jours. Par exemple, Metro 2033 a enregistré 1578 évaluations négatives en janvier (contre 678 positives — à l’heure où nous écrivons ces lignes. C’est onze fois plus que son précédent pic en la matière (138 en avril 2018). À titre de comparaison, The Division, dont la suite sera également exclusive à l’Epic Games Store, a essuyé 405 retours négatifs en janvier. Mais c’est quasiment autant qu’en décembre (399), mois où les joueurs ne savaient pas encore qu’ils n’auront pas accès à The Division 2 depuis Steam.

Derrière ce lever de boucliers, que l’on trouvera légitime ou non, se cache en réalité un vrai problème de communication. Deep Silver, éditeur de Metro Exodus, a sans doute pris un énorme risque en annonçant l’exclusivité Epic Games Store à un peu plus de deux semaines de la sortie du FPS. Et ce alors que le jeu était en précommande sur Steam depuis des mois (elles seront d’ailleurs honorées).

not want to categorically exclude the possibility of timed exclusives for any of our games in the future, but speaking in the here and now, we definitely want to have the players choose the platform of their liking and make our portfolio available to as many outlets as possible. pic.twitter.com/oOI52rLDAi

