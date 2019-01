La Plante Piranha est disponible sur Super Smash Bros. Ultimate, mais elle peut effacer une partie de votre progression.

L’arrivée de la Plante Piranha dans Super Smash Bros. Ultimate ne devrait pas faire que des heureux. En plus de mettre une raclée aux autres personnages, elle pourrait aussi… effacer votre avancée dans le Mode All-Star. L’ennemie de Mario a débarqué avec la mise à jour 2.0.0 du jeu, qui inclut également des ajustements pour certains personnages et la correction de bugs.

La Plante Piranha n’est aujourd’hui disponible que pour les premiers acheteurs, et ce sont donc eux qui ont remarqué le problème. Sur Twitter, plusieurs témoignent d’une « corruption de sauvegarde » venant effacer toute la progression dans le Mode All-Star. Selon certains membres de Reddit, le problème n’est pas limité à ce mode et au nouveau protagoniste. Jouer le Duo Duck Hunt ou l’Épéiste Mii dans Smash en Masse provoquerait un bug similaire.

La solution pour éviter de perdre sa progression

Une solution semble se démarquer sur les réseaux sociaux et les blogs : la sauvegarde via le Cloud. Il suffit de presser le bouton (+) au-dessus de l’icône du jeu, puis de sélectionner la sauvegarde des données dans le Cloud. En cas de perte de progression, il suffira alors de télécharger ces données. L’unique problème est que cette solution requiert un abonnement Online Nintendo, soit 3,99 euros par mois (ou 19,99 euros pour un an). Un prix raisonnable, mais qui ne plaira pas à celles et ceux souhaitant uniquement profiter du jeu en local.

Une autre possibilité s’offre aux joueurs : attendre un patch de Nintendo et éviter de jouer aux modes cités plus haut. Une solution prudente, mais frustrante. Il ne reste plus qu’à espérer que Big N se chargera vite de résoudre ce bug.